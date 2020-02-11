В Узбекистані судять російських шпигунів.

Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Рафік Сайфулін

У Ташкенті проходять закриті судові слухання у справі колишніх і чинних силовиків, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії і розголошенні державної таємниці. Головний фігурант справи – колишній директор Інституту стратегічних і міжрегіональних досліджень при президентові Узбекистану Рафік Сайфулін. Про це повідомив узбецький інформаційний портал «Фергана».

Відомо, що Сайфулін на початку своєї трудової діяльності працював у КДБ і є офіцером запасу. Після розпаду СРСР він був співробітником Державного комітету з прогнозування і статистики узбецького уряду. Сайфулін також був довіреною особою ексглави Служби національної безпеки Рустама Іноятова. Він наполегливо відстоював позицію про необхідність зближення Узбекистану з Росією і віддалення від Заходу.

Також на лаві підсудних опинилося близько десяти співробітників Служби державної безпеки і Міністерства оборони Узбекистану. Один із них – начальник управління Об'єднаного штабу Збройних сил Узбекистану Акбар Ярбабаєв.

У заяві прокуратури, зокрема, зазначено: «Вони звинувачуються в діянні, навмисне скоєному на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, безпеці, обороноздатності, економіці Узбекистану шляхом шпигунства, видачі державних секретів чи іншого надання допомоги Росії або її представникам у проведенні ворожої діяльності проти Узбекистану».

Сайфуліну і Ярбабаєву висунуті звинувачення за статтею «державна зрада». Ще одному фігуранту, підполковнику у відставці і кореспондентові газети Міноборони Узбекистану Володимирові Калошину, інкримінують розголошення державної таємниці.

Справу розглядає Військовий суд Узбекистану. Але засідання проходять в будівлі Юнусабадського районного суду Ташкента в зв'язку з ремонтом будинку Військового суду. У разі доведення провини фігурантам справи загрожує тюремне ув'язнення терміном від 10 до 20 років.