Віталій Федорів став т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА.

Обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації тимчасово покладено на Віталія Федоріва. Учора, 10 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

 

 

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на ФЕДОРІВА Віталія Васильовича», – йдеться в указі.

 

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківщини, за 15 кілометрів від Франківська. Там він з сім’єю – дружиною та донькою – проживає й тепер.

 

Досі Федорів був заступником голови Івано-Франківської ОДА. Він обіймав цю посаду з листопада 2018 року. До того працював заступником директора департаменту охорони здоров’я ОДА – начальником управління ресурсного і кадрового забезпечення‚ моніторингу та супроводу державних програм.

 

 

Трудову діяльність на державній службі розпочав 2001 року – був провідним економістом відділу планування та аналізу бюджету головного фінансового управління ОДА. Обіймав посади заступника начальника контрольно-ревізійного управління Івано-Франківщини, заступника начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

 

Нагадаємо, попереднього голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля 4 лютого, відповідно до подання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, Верховна Рада призначила віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій України.

 

5 лютого Шмигаля було звільнено з посади голови Івано-Франківської ОДА.

 

11.02.2020

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