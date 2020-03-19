У Тернопільської ОДА вже є новий очільник.

Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави сьогодні, 19 березня.
Фото: rohatyn.if.gov.ua
«Призначити Труша Володимира Любомировича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», – йдеться в Указі.
Володимир Труш від листопада 2019 року й досі очолював Рогатинську райдержадміністрацію, тож окремим розпорядженням Зеленський звільнив його з цієї посади.
Президент України зустрівся з новопризначеним головою Тернопільської ОДА, привітав його з призначенням і вручив очільнику ТОДА службове посвідчення. Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.
Фото: president.gov.ua
Нагадаємо, Зеленський учора офіційно звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської ОДА, яку той обіймав з 1 листопада 2019 року. Заяву про відставку Сопель подав ще в лютому: після того, як на Тернопільщині влаштували акції протесту мешканці села Конопківка. Люди вийшли на протести після чуток, буцім у санаторій «Медобори», розташований у цьому селі, поселять на обсервацію евакуйованих з Китаю громадян.
Для довідки:
Володимир Труш народився 12 квітня 1980 року в селі Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області.
2002 року закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальностями «Фінанси» (магістр з економіки та підприємництва) та «Філологія» (бакалавр з філології), Дубенську філію вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2019, бакалавр права).
Працював в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області (2008-2008), головним спеціалістом служби безпеки та директором ТзОВ «Ігросвіт» (2008-2009), помічником-консультантом народного депутата України (2010), приватним підприємцем (2016-2019), директором ТОВ «АВТ-Захід» (2019).
19.03.2020