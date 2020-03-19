У Тернопільської ОДА вже є новий очільник.

Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави сьогодні, 19 березня.

Фото: rohatyn.if.gov.ua

«Призначити Труша Володимира Любомировича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», – йдеться в Указі.

Володимир Труш від листопада 2019 року й досі очолював Рогатинську райдержадміністрацію, тож окремим розпорядженням Зеленський звільнив його з цієї посади.

Президент України зустрівся з новопризначеним головою Тернопільської ОДА, привітав його з призначенням і вручив очільнику ТОДА службове посвідчення. Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Зеленський учора офіційно звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської ОДА, яку той обіймав з 1 листопада 2019 року. Заяву про відставку Сопель подав ще в лютому: після того, як на Тернопільщині влаштували акції протесту мешканці села Конопківка. Люди вийшли на протести після чуток, буцім у санаторій «Медобори», розташований у цьому селі, поселять на обсервацію евакуйованих з Китаю громадян.