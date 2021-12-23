Кулеба підтримав указ Зеленського про централізацію дипломатії.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав указ Президента "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави", підписаний Влодимиром Зеленським у середу. Нагадуємо, цей нормативно-правовий акт заборонив дипломатам, нижчим за посадою, ніж міністр закордонних справ, виступати з офіційними коментарями на тему зовнішньої політики.

 

 

У своєму дописі у Facebook Кулеба закликав "не перекручувати" указ Президента.

 

"Це не указ про те, хто що може коментувати. Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – зазначив міністр.

 

"У першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладена відповідальність саме офіційних заяв від імені держави. Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу Президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності", – переконує голова МЗС.

 

Нагадаємо, Зеленський видав указ акурат у День працівника дипломатичної служби 22 грудня.

 

Керівник держави постановив, що "з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України".

 

Зеленський поклав на Міністерство закордонних справ України обов'язки надавати офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечувати координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснювати загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надавати методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органам з відповідних питань, а також вносити Президентові та урядові пропозиції "щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері".

 

Державні органи повинні координувати свою діяльність у сфері зовнішніх зносин за допомогою МЗС. 

 

Понад те, Зеленський заборонив посадовцям комунікувати з іноземцями без відома Банкової – чиновники мусять подавати звіти.

 

"Посадові особи та державні органи інформують Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації – невідкладно", – йдеться в указі.

 

Зеленський зазначив у документі, що указ підписано "з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави". 

 

23.12.2021

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