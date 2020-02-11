Стало відомо, що від ракетного удару Ірану постраждало понад сто вояків США.

Раніше Білий дім запевняв, що під час обстрілу американських баз в Іраку жоден американець не постраждав.

Сполучені Штати знову скоригували кількість американських військовослужбовців, котрі постраждали під час ракетного удару Ірану в січні по американській базі Айн-аль-Асад в Іраку. Щонайменше 109 вояків отримали контузії, заявили в пресслужбі Пентагону в понеділок, 10 лютого. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

«Це на 45 осіб більше, ніж у попередньому звіті», – зазначили у військовому відомстві. За даними пресслужби, 76 осіб вже повернулися до виконання службових обов'язків. До Німеччини в шпиталь Ляндштулє для обстеження було відправлено 27 осіб. Також поранених в Іраку американських військовиків лікували в шпиталі Кувейта. Постраждалі прибули на лікування зі симптомами контузійних травм: головний біль, запаморочення, чутливість до світла і нудота. У них діагностували черепно-мозкові травми, повідомляє Reuters з покликом на джерело в американському військовому відомстві.

Нагадаємо, що Іран восьмого січня обстріляв дві військові бази в Іраку, на яких дислокувалися військовослужбовці США, випустивши по них півтора десятка ракет. Атака була проведена як акт відплати за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані третього січня в Багдаді.

Спочатку за офіційними даними, які озвучували і президент Дональд Трамп, і Пентаґон, постраждалих серед військовослужбовців США не було. Глава Білого дому зробив на цьому особливий акцент, коли пояснював своє рішення не завдавати удару у відповідь по Ірану й обмежитися новими санкціями. Згодом Пентаґон визнав, що постраждалі є. Причім їхнє число постійно зростало.