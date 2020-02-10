Лідерка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер анонсувала свою демісію.

Вона також заявила, що не має наміру кандидувати на посаду бундесканцлера Німеччини.

 

 

Чинна голова Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) відмовилася від висунення своєї кандидатури на посаду бундесканцлера Німеччини. Про це вона заявила на пресконференції в Берліні в понеділок, 10 лютого. Раніше про це повідомили деякі німецькі масмедіа з покликом на неназваних співрозмовників в партійних колах, знайомих зі станом справ.

 

За словами Крамп-Карренбауер, вона має намір до літа організувати вибори кандидата від ХДС на посаду бундесканцлера ФРН. Вона також висловила переконання, що лідером партії і бундесканцлером повинна бути одна й та сама особа.

 

«Я планую підготувати партію до майбутнього і потім зрезиґнувати зі своєї посади», – цитує її слова газета Die Welt. У даному випадку мається на увазі посада голови християнських демократів, яку Аннеґрет Крамп-Карренбауер обіймає з грудня 2018 року.

 

Окрім того, вона з 17 липня 2019 року також очолює Міністерство оборони Німеччини. При цьому чинна бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель хоче, щоб Крамп-Карренбауер залишилася на чолі військового відомства. Напередодні Меркель висловила подяку Аннеґрет Крамп-Карренбауер за вміле керівництво Міністерством оборони.

10.02.2020

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