Загострення під Оріховим: бойовики отримали прочухана від артилерії.

 

Протягом 9 лютого контрольовані Росією збройні формування порушили режим припинення вогню 9 разів. Штаб Операції Об'єднаних сил констатував важкі обстріли під Оріховим, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (Луганський напрямок).

 

"...три рази у районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд, зі 120-мм мінометів – 5 мін та мінометів калібру 82 мм – 15 мін, а також ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів", – йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

 

 

Як передає видання “Новинарня”, сепаратистські ЗМІ ще увечері 7 лютого інформували, що внаслідок удару Збройних сил України в районі Золотого-5 на Луганщині знищено чотирьох бойовиків “ЛНР”, ще четверо отримали поранення.

 

Речник так званої “народної міліції ЛНР” Яків Осадчий скаржився, що по позиціях бойовиків ударили військові 93-ї бригади ЗСУ, які нібито застосували артилерійські системи калібру 122 мм. Сторона противника також повідомила про збитий безпілотник 93 омбр, що коригував вогонь.

 

Уранці 8 лютого окрему заяву про втрати “ЛНРівців” біля Золотого-5 зробив ватажок сепаратистського угруповання Леонід Пасічник, обвинувативши українського Президента Володимира Зеленського, який буцімто “цілеспрямовано йде по шляху терору народу Донбасу”.

 

Обстріли з великого калібру в Попаснянському районі – біля Золотого, Оріхового й Новотошківського – з боку бойовиків тривали кілька днів поспіль. 7 лютого біля села Оріхове ворог застосував артистеми калібру 122 мм, міномети калібрів 120 і 82 мм, причому, як повідомляв удень пресцентр штабу ОС, окупанти вели вогонь із житлового сектору окупованого населеного пункту Березовське, “прикриваючись мирним місцевим населенням”.

 

1 лютого біля смт Новотошківське загинула медик 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” Клавдія Ситник.

 

10.02.2020

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