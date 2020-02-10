Міністерка освіти відкинула пропозиції Сіярто до мовного законодавства.

 

Міністр освіти та науки України Ганна Новосад відхилила пропозиції міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до мовних положень українського освітнього законодавства – пропозицій Будапешта прирівняти угорську мову до мови корінного народу, а також збільшити кількість годин на вивчення української мови (не скорочуючи часу викладання інших предметів).

 

 

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

 

Щодо збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості предметів, котрі вивчаються угорською, Ганна Новосад відзначила, що Україна не може змусити навчатися дітей впродовж семи днів на тиждень. А саме до такого результату, на її думку, й може спричинити ця ініціатива.

 

"Ми маємо чіткі межі того, яким має бути навантаження дитини. Якщо ми збільшимо його – це вже загроза для здоров´я дітей. Цю межу ми точно переходити не будемо. Зараз ми маємо Закон «Про повну загальну середню освіту», який, з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії, виписав збалансовану систему, за якою поступово відбувається збільшення відсотку предметів, що викладаються українською. Які предмети вивчати державною – рішення школи. Це оптимальний варіант", – додала міністр.

 

Що стосується визнання угорської меншини корінним народом, то, на переконання Ганни Новосад, це є політичним питанням, котре зараз не варто порушувати. "Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить основні закладені принципи. Корінними народами наразі розглядаються ті, що не мають іншої держави, окрім України, яка відстоює розвиток їхньої культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає", – відзначила Ганна Новосад.

 

 

Пані міністр закликала припинити політизацію мовного законодавства.

 

"Основний лейтмотив цієї зустрічі – ми закриваємо політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин і зосереджуємося на роботі з вчителями та методистами. Для нас це дуже важливо, адже основна ціль – щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою. Водночас ми поважаємо конституційне право кожної дитини вивчати та навчатись рідною мовою. Зараз наша дискусія має бути сконцентрована навколо підвищення якості освіти. Для цього ми стимулюємо професійний розвиток вчителів, робимо пришкільні табори та запроваджуємо сучасні методики у роботу шкіл", – відзначила Ганна Новосад.

 

Міністр додала, що Україна послідовно виконала усі рекомендації Венеційської комісії. "Далі – системний діалог із освітянами. Для цього вже в лютому фахівці МОН матимуть зустрічі на Закарпатті для обговорення з освітянами положень проєкту Державного стандарту про базову освіту", – сказала Новосад.

 

10.02.2020

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