Темпи поширення коронавірусу 2019-nCoV суттєво зменшились.

За минуло добу в Китаї зафіксовано суттєве падіння кількості нових захворювань – майже на третину в порівнянні з попередньої добою, до рівня тижневої давності. Таким чином підтвердився чотириденний тренд зниження абсолютних темпів поширення епідемії, відносні темпи (кількість нових захворювань за добу відносно попередньої доби) зменшуються вже дванадцять днів. Якщо цей тренд триватиме, то за два тижні епідемія вщухне.

Всього за минулу добу в Китаї зареєстровано 2642 нові випадки захворювання на вуханьську пневмонію (якій вчора Державний комітет КНР з охорони здоров'я вирішив присвоїти нейтральну тимчасову офіційну назву "Нова коронавірусна пневмонія" – Novel Coronavirus Pneumonia, NCP), 89 хворих вчора не пережили цю хворобу.

Загальна кількість хворих сягла 37198 осіб, з яких 21700 випадків захворювання зафіксовано в провінції Хубей (73%), зокрема: в епіцентрі епідемії місті Вухань – 14982 випадків (40%), ще по 6% у двох інших містах провінції Сяогані та Хуангані.

Натомість зростання кількості померлих внаслідок цього вірусу не зменшується. За минулу добу в Китаї померло 89 хворих на вуханьську пнемонію, а загальна кількість смертей внаслідок цього – 811 осіб (ще двоє китайців померли за межами Китаю). Концентрація зафіксованих смертей в епіцентрі епідемії значно вища від частки хворих тут – у Вухані зареєстровано 75% всіх померлих від цього вірусу (при 40% зафіксованих хворих), а цілому Хубеї – аж 96% (при 73% хворих).

При тому, що за весь цей час епідемії з лікарень Вуханю виписано 877 виздоровілих після нової пневмонії, там залишається 13497 пацієнтів (в цілій провінції Хубей — 24880, а загалом у Китаї – 33738 хворих). Середній час перебування в шпиталі з цим захворюванням зріс із 8 діб 23 січня до 13,5 діб 8 лютого.

Смертність у загальнокитайському масштабі становить 2,2% від загальної кількості захворювань (у Вухані — 4%, в Хубеї поза Вуханем — 1,4%, в Китаї поза Хубеєм — 0,3%). Якщо рахувати від кількості тих, що відхворіли (виздоровіли або померли), то рівень смертності сягає 23%, а у Вухані — аж 4%, в Хубеї поза Вуханем — ті самі середньокитайські 23%, але в Китаї поза Хубеєм — лиш 2,5%.

Якщо апроксимувати добові темпи нових захворювань в Китаї і продовжити цю апроксимацію на майбутнє (тобто, припустити, що тренд не зміниться), то можна спрогнозувати, що протягом двох тижнів епідемія припиниться, обмежившись ще 6 тисячами хворими.

Зрештою, можна пригадати, що Чжун Наньшань, голова Національної групи експертів, створеної для контролю та запобігання поширенню пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, прогнозував 28 січня, що "спалах нового коронавірусу може досягти свого піку протягом найближчих 7–10 днів", тобто 4–7 лютого. Виглядає, він мав рацію.