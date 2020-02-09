Військовик у Таїланді вбив 26 людей.

Самого нападника застрелили правоохоронці.

32-річний капрал армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих у буддистському храмі, а потім біля торговельного комплексу Terminal 21 в центрі міста Накхонратчасіма, що приблизно за 250 кілометрів від Бангкока. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, трохи раніше він застрелив трьох офіцерів і викрав армійський позашляховик.

На кадрах, показаних місцевими телеканалами, видно, як нападник виходить з автівки й відкриває вогонь, при цьому люди намагаються втекти. На кадрах з камер зовнішнього спостереження видно, як він ходить по торговельному комплексу з піднятою гвинтівкою.

На місце події прибув спецпідрозділ служби безпеки Таїланду. Правоохоронці увійшли на територію торговельного комплексу й евакуювали кілька сотень людей. Стрілець забарикадувався на підвальному поверсі будівлі, захопивши зі собою кілька заручників. Спершу спецпризначенці намагалися вмовити стрільця здатись. У відповідь зловмисник знову влаштував стрілянину. Внаслідок спецоперації нападник був застрелений. Як повідомляє поліція, було звільнено вісьмох заручників.

Загалом же зловмисник убив 26 людей. Ще 57 осіб було поранено, повідомив у неділю, дев’ятого лютого, міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвееракул.

Свої дії злочинець транслював у соціальній мережі Facebook. Зокрема, він виклав селфі з гвинтівкою і написом «Так втомився». Згодом це відео було видалено зі соцмережі.

Мотиви дій злочинця поки що залишаються не з’ясованими, заявив представник військового командування Таїланду. У Міністерстві оборони країни повідомили, що його ім’я Джакарафат Томма. Він – професійний стрілець, раніше здобув кілька призів на змаганнях зі стрільби. Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-оча висловив співчуття родичам убитих і постраждалих.