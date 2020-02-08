Знято з посади амбасадора США в ЄУ Ґордона Сондленда.

Він був одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа.

 

 

Президент США Дональд Трамп зняв із посади амбасадора країни в Європейській Унії Ґордона Сондленда (Gordon Sondland). У п'ятницю, 7 лютого, дипломата повідомили про рішення глави Білого дому, яке почало діяти негайно. Про це подало радіо Voice of America з покликом на заяву самого Сондленда.

 

У заяві, зокрема, сказано: «Я вдячний президентові Трампу за надану мені можливість служити, секретарю Помпео — за його постійну підтримку». Амбасадор також подякував «видатним і відданим справі професіоналам», котрі працюють в Місії США в Європейській Унії. Він наголосив: «Я горджуся нашими досягненнями».

 

Сондленд був одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа. Так, у листопаді 2019 року під час виступу в Конґресі США дипломат підтвердив інформацію про те, що глава Білого дому поставив військову допомогу Києву в залежність від проведення в Україні розслідування щодо свого ймовірного суперника на майбутніх президентських виборах Джозефа Байдена.

 

Декількома годинами раніше своєї посади позбувся співробітник Ради з національної безпеки США і експерт щодо України Александр Віндман (Alexander Vindman). Він був присутнім під час липневої телефонної розмови Трампа і Президента України Володимира Зеленського й також давав свідчення в Конґресі.

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