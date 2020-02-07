Пролітаючи над:.. Собор святого Юра

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. Нині, однак, інша істрія: до вашого огляду розкішна архітектура собору святого Юра у Львові, що довгий час слугував метрополією УГКЦ

 

Спорудження першої дерев’яної церкви на Святоюрській горі приписують князю Леву і датують кінцем XIII ст. За переказами, він звів церкву для свого дядька Василька, який начебто як монах поселився в одній з печер на горі.

 

Сучасного вигляду собор набув у 1740-1780-х роках. Побудований за проектом відомого архітектора Бернарда Меретина.

 

У 2015 році поблизу храму встановили пам’ятник митрополиту Андрею Шептицькому та відкрили оновлену площу.

 

Наприкінці 2019 церква отримала нову нічну підсвітку.

 

 

Центральна скульптура храму – Юрій-Змієборець, покровитель Львова – авторства геніального Йоана Георга Пінзеля. Він також є автором скульптур святих Атанасія та Льва І над вхідним порталом собору.

 

Архітектурний комплекс святині включає в себе не лише собор та дзвіницю, а й Митрополичі палати, мури, Митрополичі сади, споруди капітули.

 

Серед дзвонів Святоюрського храму, ймовірно, найстаріший дзвін України, відлитий 1341 року.

 

 

У криптах поховані відомі постаті, зокрема, патріарх Йосип Сліпий, митрополит Андрей Шептицький і кардинал Любачівський. Припускають, що там також зберігаються останки князя Ярослава Осмомисла. Їх, імовірно, ще перед Другою світовою війною перевіз із Успенського собору у Крилосі археолог Ярослав Пастернак.

 

З 1998 року cобор св. Юра разом з центральною частиною Львова належить до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

 

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