Гарнізонний храм отримав нового настоятеля.

 

Настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові став о. Тарас Михайльчук, який раніше був військовим капеланом у Львівському державному ліцеї ім. Героїв Крут, а також найближчим помічником Преосвященнішого владики Степана (Суса). Про це повідомив сайт Капеланство.інфо.

 

 

Отець Тарас Михальчук звершує спільну молитву з військовослужбовцями Держприкордонслужби з нагоди Дня Соборності. Фото: kapelanstvo.info

 

Також Тараса Михальчука призначено головою місії “Центр військового капеланства” Львівської архиєпархії УГКЦ.

 

В інтерв’ю сайту «Духовна велич Львова» о. Тарас Михальчук, говорячи про майбутні плани на новій «посаді», зазначив, що вже у найближчому майбутньому хочуть завершити реставрацію фресок у храмі. Але пріоритетом є душпастирське служіння. Уже після Великодніх свят у храмі також реалізовуватимуть мистецькі проєкти. Продовжуючи задуми владики Степана, в планах – присвятити більше увагу служінню літнім особам. Збережуть у храмі й традиції підтримки знедолених, а також матеріальної допомоги військовим.

 

Храм для мене є доторком Божої Любові, від самого Господа. До відкриття Гарнізонного храму я вже служив капеланом три роки. До того нашим храмом були полігони, храм в Академії сухопутних військ або локації, де ми могли служити Літургії... Храм став для нас центром і осередком служіння, бо тут ми реалізовуємо наші принципи, зокрема кредо військового капелана – «завжди бути поруч». Тому для мене особисто храм став потужним місцем для служіння, допомоги людям, молитви за них. Також навзаєм прошу молитися за нас, за капеланів, щоб Господь спрямовував нас приймати правильні рішення і ще більше робити добрих справ для наших вірних, військових, громади міста, – додав о. Тарас Михальчук.

 

Нове призначення отримав також отець Андрій Хомишин, військовий капелан і настоятель храму Архистратига Михаїла на території Національної академії сухопутних військ. Він став синкелом у справах капеланства військових, ув’язнених, студентів і дітей-сиріт у Львівській архиєпархії. 

 

Фото: kyrios.org.ua

 

Нових очільників у капеланських структурах Львівської архиєпархії УГКЦ призначив Високопреосвященніший владика Ігор, архиєпископ і митрополит Львівський.

 

Досі першим синкелом у справах капеланства ЛА та настоятелем Гарнізонного храму ще в ієрейському сані був Преосвященний владика Степан, нині єпископ курії Києво-Галицького верховного архиєпископа.

 

Нагадаємо, архиєрейська хіротонія владики Степана Суса, єпископа курії Києво-Галицького верховного архієпископа відбулася 12 січня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві. Колишній настоятель Гарнізонного храму Петра і Павла  став наймолодшим католицьким єпископом у світі – в жовтні 2019-го йому виповнилося 38 років.

 

07.02.2020

До теми

Настає "золота ера" дослідження Сонця
Завдяки кільком космічним місіям астрономи зможуть досліджувати наше Сонце набагато точніше і, можливо, отримати відповіді на кілька не розв'язаних питань.
07.02.20 | | Наука
Brexodus: Що втрачаємо й що здобуваємо 
Максим МУЛЯР
Після тривалого зволікання Brexit таки стався. А що це означає для України, для санкційної політики ЄУ щодо Росії? Пробуємо розібратися.
07.02.20 | | У світі
Ким ти є, рахівський крижень?
Микола Глібович
Для того, аби отримати перепустку в інший світ, треба віддати все, що є тут. І звісно, треба записати голос птаха, про існування якого майже всі забули, і який співає десь так часто, як цвіте папороть.
06.02.20 | | Штука
Записник із моїми сумними паннами
Юрій Винничук
Більше їх не шукаю. Не хочу знати нічого про них. Буду думати, що вони є, хоч здебільшого їх вже немає
05.02.20 | | Дискурси
Конституційний спокій
Олег САВИЧУК
Часи Людовіка XIV скінчилися: суспільно-політична дискусія в країні мусить врешті зміститися з обговорення протистоянь на предметну розмову про якість роботи інституцій
05.02.20 | | Україна
Кохатися в добрій літературі
Dialogue Lviv
На продовження і розширення фестивальної діяльності  Місяця авторських читань  львівська Мистецька рада «Діалог»  видала український переклад книги Душана Душека «Просте речення про любов» .Це збірка трьох новел: у м'якій обкладинці, ніжна в усіх сенсах – ідеальний подарунок до Дня закоханих для любителів хорошої літератури.
05.02.20 | | Штука
Дівчинка, що розридалася
Олександр Ірванець
Неуки, роззирнувшись і переконавшись, що таки становлять у громаді більшість, перестали соромитися свого неуцтва, проголосили його нормою.
04.02.20 | | Дискурси
Бути як дерево, що вижило
Стівен Р. Руссо
Святкуйте власні перемоги і будьте вдячні; та часом, коли щось йде не за планом, ми отримуємо більше корисного досвіду – саме невдачі стають поштовхом до пізнання нових шляхів.
04.02.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.