Гарнізонний храм отримав нового настоятеля.

Настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові став о. Тарас Михайльчук, який раніше був військовим капеланом у Львівському державному ліцеї ім. Героїв Крут, а також найближчим помічником Преосвященнішого владики Степана (Суса). Про це повідомив сайт Капеланство.інфо.

Отець Тарас Михальчук звершує спільну молитву з військовослужбовцями Держприкордонслужби з нагоди Дня Соборності. Фото: kapelanstvo.info

Також Тараса Михальчука призначено головою місії “Центр військового капеланства” Львівської архиєпархії УГКЦ.

В інтерв’ю сайту «Духовна велич Львова» о. Тарас Михальчук, говорячи про майбутні плани на новій «посаді», зазначив, що вже у найближчому майбутньому хочуть завершити реставрацію фресок у храмі. Але пріоритетом є душпастирське служіння. Уже після Великодніх свят у храмі також реалізовуватимуть мистецькі проєкти. Продовжуючи задуми владики Степана, в планах – присвятити більше увагу служінню літнім особам. Збережуть у храмі й традиції підтримки знедолених, а також матеріальної допомоги військовим.

Храм для мене є доторком Божої Любові, від самого Господа. До відкриття Гарнізонного храму я вже служив капеланом три роки. До того нашим храмом були полігони, храм в Академії сухопутних військ або локації, де ми могли служити Літургії... Храм став для нас центром і осередком служіння, бо тут ми реалізовуємо наші принципи, зокрема кредо військового капелана – «завжди бути поруч». Тому для мене особисто храм став потужним місцем для служіння, допомоги людям, молитви за них. Також навзаєм прошу молитися за нас, за капеланів, щоб Господь спрямовував нас приймати правильні рішення і ще більше робити добрих справ для наших вірних, військових, громади міста, – додав о. Тарас Михальчук.

Нове призначення отримав також отець Андрій Хомишин, військовий капелан і настоятель храму Архистратига Михаїла на території Національної академії сухопутних військ. Він став синкелом у справах капеланства військових, ув’язнених, студентів і дітей-сиріт у Львівській архиєпархії.

Фото: kyrios.org.ua

Нових очільників у капеланських структурах Львівської архиєпархії УГКЦ призначив Високопреосвященніший владика Ігор, архиєпископ і митрополит Львівський.

Досі першим синкелом у справах капеланства ЛА та настоятелем Гарнізонного храму ще в ієрейському сані був Преосвященний владика Степан, нині єпископ курії Києво-Галицького верховного архиєпископа.

Нагадаємо, архиєрейська хіротонія владики Степана Суса, єпископа курії Києво-Галицького верховного архієпископа відбулася 12 січня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві. Колишній настоятель Гарнізонного храму Петра і Павла став наймолодшим католицьким єпископом у світі – в жовтні 2019-го йому виповнилося 38 років.