ВР завершила з ринком землі цього тижня – фінальне голосування буде в квітні.

Верховна Рада перенесла розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі в другому читанні на наступне засідання.

Як передає аґенція УНІАН, загалом від початку розгляду поправок до законопроєкту, враховуючи й ранкове засідання в п'ятницю, парламент розглянув 216 поправок (із 4018).

За результатами сьогоднішнього голосування всі поправки, на котрих наполягали автори, були відхилені.

Наступне пленарне засідання заплановане на вівторок, 18 лютого.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія прогнозує ухвалення закону про ринок землі в середині квітня.

"Ми вчора вимірювали, яка швидкість проходження поправок. Сьогодні ще домірюємо – вона не пришвидшується. Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, зважаючи на те, скільки у нас сесійних тижнів, то це трапиться в квітні", – сказав він.

Арахамія також зауважив: "Ми за те, щоб цей законопроєкт у форматі, в якому він підтриманий в комітеті, приймати. Якщо хтось хоче просто створити штучні проблеми, а потім за те, що вони вирішать ці проблеми, щось виторгувати, – ми на це не йдемо, з терористами ми не торгуємося".