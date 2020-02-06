Євроунія реформує правила здобуття членства.

Зміни спрямовані на мотивацію претендентів проводити реформи.

 

 

Держави, які претендують на вступ до Європейської Унії, повинні активно проводити реформи, передбачені угодами з Брюсселем. Якщо темпи їхнього проведення будуть недостатніми або реформи заблокуються, то цим країнам загрожують штрафні санкції. Про це йдеться в пропозиції Європейської комісії щодо реформи порядку прийняття до ЄУ нових членів.

 

Тепер документ під назвою «Поліпшення процесу розширення – надійні європейські перспективи» очікує обговорення в країнах-учасницях Євроунії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Єврокомісія виступає за нову методику перемовин про розширення ЄУ. Вона передбачає поділ 35 розділів переговорів на шість тематичних груп. Кожній буде відповідати окрема фаза перемовин. Якщо країна-кандидат порушить умови, закріплені в ході переговорів з якої-небудь із вже пройдених фаз, процес вступу зупиняється і повинен бути початий заново.

 

Водночас документ пропонує створення додаткових стимулів для країн-претендентів, які мають добрі результати. Серед них – збільшення фінансування, якщо країни роблять поступ у реформах. Якщо ж країни будуть демонструвати реґрес або затримки в проведенні необхідних реформ, це може призвести до санкцій, аж до припинення фінансування, скасування доступу до програм ЄУ та обмеження доступу до ринків Євроунії.

06.02.2020

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