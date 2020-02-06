У Верховній Раді розгорілися сутички через проєкт про ринок землі.

 

Фракція "Батьківщини" ініціювала блокування трибуни у Верховній Раді з огляду на очікуваний розгляд законопроєкту про ринок землі. Голова фракції Юлія Тимошенко персонально зайняла президію парламенту; між депутатами від "Батьківщини" і "Слуги народу" відбуваються сутички.

 

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

Голова ВР Дмитро Разумков кілька разів оголошував перерву у засіданні.

 

Так, після наради керівників фракцій Тимошенко зайшла до президії Ради й стала біля місця спікера. Їй намагалися перешкодити представники фракції "Слуги народу" – натомість депутати від "Батьківщини" кинулися на захист лідерки.

 

В президії парламенту зібралися депутати від "Слуги народу" і "Батьківщини". "Слуги" рекрутували своїх тафґаїв, зокрема майстра спорту міжнародного класу з паверліфтинґу Артема Дмитрука (опікував при трибуні Сергія Власенка).

 

 

Після кількох перерв депутати почали розгляд питань порядку денного. Зокрема розглянули проєкт постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту".

 

06.02.2020

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