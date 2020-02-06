До України їдуть тест-системи для діагностики коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я чекає на прибуття до України тест-систем для діагностики коронавірусу.

Про це повідомив на брифінґу Андрій Скіпальський, генеральний директор директорату громадського здоров’я МОЗ України.

"Найближчими днями тест-системи прибудуть до України і у нас з’явиться можливість проводити діагностику саме на нову коронавірусну інфекцію", – цитує Український кризовий медіа-центр.

Андрій Скіпальський повідомив, що працює гаряча лінія за номером 0 800 505 840, зорієнтавана на більш професійну допомогу лікарям, епідеміологам, клініцистам та спеціалістам з лабораторної діагностики, які стикаються або можуть зіткнутися з коронавірусом під час роботи.

Він додав, що у Міністерстві інфраструктури відбулася нарада щодо повернення до України близько 60 громадян України з міста Ухань. Обговорення організаційних та логістичних моментів триває.

У свіжому інформаційному бюлетені МОЗ інформує: станом на 6 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 565 – летальні.

Окрім Китаю, захворювання зафіксовано в 24 країнах світу.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Водночас 25 громадян України перебувають під карантином на борту круїзного лайнера, на якому було зафіксовано спалах нового коронавірусу. Раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера з 20 січня; 25 січня пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі.

З 4 лютого Міністерство охорони здоров’я Японії поставило судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів та членів екіпажу (ідеться про 237 осіб), які контактували з підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми. Наразі отримано результати тестування для 31 зразка; 10 виявилися позитивними на 2019-nCoV.

Згідно з інформацією контактної особи ММСП Японії, громадян України серед вказаних 10 підтверджених випадків немає.

Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на лайнері щонайменше 14 днів.