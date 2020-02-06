До України їдуть тест-системи для діагностики коронавірусу.

 

Міністерство охорони здоров'я чекає на прибуття до України тест-систем для діагностики коронавірусу.

 

Про це повідомив на брифінґу Андрій Скіпальський, генеральний директор директорату громадського здоров’я МОЗ України.

 

 

"Найближчими днями тест-системи прибудуть до України і у нас з’явиться можливість проводити діагностику саме на нову коронавірусну інфекцію", – цитує Український кризовий медіа-центр.

 

Андрій Скіпальський повідомив, що працює гаряча лінія за номером 0 800 505 840, зорієнтавана на більш професійну допомогу лікарям, епідеміологам, клініцистам та спеціалістам з лабораторної діагностики, які стикаються або можуть зіткнутися з коронавірусом під час роботи.

 

Він додав, що у Міністерстві інфраструктури відбулася нарада щодо повернення до України близько 60 громадян України з міста Ухань. Обговорення організаційних та логістичних моментів триває.

 

У свіжому інформаційному бюлетені МОЗ інформує: станом на 6 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 565 – летальні.

 

Окрім Китаю, захворювання зафіксовано в 24 країнах світу. 

 

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

 

Водночас 25 громадян України перебувають під карантином на борту круїзного лайнера, на якому було зафіксовано спалах нового коронавірусу. Раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера з 20 січня; 25 січня пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі. 

 

 

З 4 лютого Міністерство охорони здоров’я Японії поставило судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів та членів екіпажу (ідеться про 237 осіб), які контактували з підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми. Наразі отримано результати тестування для 31 зразка; 10 виявилися позитивними на 2019-nCoV.

 

Згідно з інформацією контактної особи ММСП Японії, громадян України серед вказаних 10 підтверджених випадків немає. 

 

Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на лайнері щонайменше 14 днів.

 

06.02.2020

До теми

Кохатися в добрій літературі
Dialogue Lviv
На продовження і розширення фестивальної діяльності  Місяця авторських читань  львівська Мистецька рада «Діалог»  видала український переклад книги Душана Душека «Просте речення про любов» .Це збірка трьох новел: у м'якій обкладинці, ніжна в усіх сенсах – ідеальний подарунок до Дня закоханих для любителів хорошої літератури.
05.02.20 | | Штука
Бути як дерево, що вижило
Стівен Р. Руссо
Святкуйте власні перемоги і будьте вдячні; та часом, коли щось йде не за планом, ми отримуємо більше корисного досвіду – саме невдачі стають поштовхом до пізнання нових шляхів.
04.02.20 | | Галичина
Бал шаленців у Давосі
Ґі Сорман
Світові можновладці з'їжджаються в Давос на чотири дні, аби їх ображали і гудили войовничі екологісти і соціалісти.
04.02.20 | | Дискурси
Й африканці мають неандертальські гени
Африканці успадкували на диво багато ДНК від своїх родичів із кам’яного віку.
03.02.20 | | Наука
Ода незбагненому малярству
Владислав Шерешевський
Чому не складаються стосунки зі Львовом, про одеські корені, родину, мотивацію переходу від книжкової графіки до живопису, вдячну публіку та вподобання за межами живопису – у розмові з автором виставки в галереї «Зелена канапа».
03.02.20 | | Штука
Проста людина™
Андрій Бондар
"Проста людина" не має ідеологічних упереджень і культурних запитів, володіючи однією головною властивістю: вона "просто хоче добре жити". Потреби замість цінностей.
03.02.20 | | Дискурси
Сміх, що перемагає
Ольга Руденко
Совєцьке минуле і сакралізація війни даються взнаки, коли час від часу лунають питання: як кіно про війну може бути смішним, як можна з цього сміятися? Та у фільмі сміються над собою тим сміхом, що перемагає смерть.
02.02.20 | | Штука
Спалах коронавірусу: що далі?
Чого потрібно чекати згідно з найоптимістичнішими і найпесимістичнішими сценаріями після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію?
02.02.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.