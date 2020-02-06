Справа Шеремета: Суд залишив під вартою Riffmaster'а.

 

Печерський суд Києва залишив під вартою музиканта, учасника АТО Андрія Антоненка, підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, ще на два місяці.

 

Про це повідомляє hromadske.

 

 

Сторона обвинувачення просила продовжити тримання під вартою Антоненка на два місяці, наголошуючи на тому, що строк досудового слідства продовжили до квітня і необхідно провести низку слідчих дій: допит свідків, близько 10 експертиз, слідчі експерименти, встановити особу, яка могла виготовляти вибуховий пристрій, котрим підірвали автомобіль Шеремета.

 

Згідно з даними слідства, під час огляду місця вибуху автомобіля Шеремета виявили елементи ураження з протипіхотної міни МОН-50. Корпус від такої міни перед обшуками Антоненко просив приховати брата своєї дружини Руслана Ярмольченка. Експертиза встановила, що на ній були наявні залишки речовини на основі гексогену.

 

Також слідство встановило, що Антоненко начебто приховав один телефон, по якому з кимось спілкувався перед обшуками у грудні минулого року. А також, запевняє слідство, після того, як Антоненко вже був під вартою, він заходив на свою сторінку у соцмережі "ВКонтактє" та здійснював певні дії.

 

Слідчі стверджують, що Антоненко публікував у соцмережах зображення Адольфа Гітлера і змінював форму бороди, хоча заявляв раніше про те, що вона в нього однієї форми.

 

Адвокати ж наголосили на необґрунтованості підозри та заявили, що ризики не доведені і їхній підзахисний не збирається тікати. Також вони наголосили на тому, що Антоненко має позитивну репутацію, дружину та неповнолітніх дітей на утриманні, а також є військовослужбовцем Сил спеціальних операцій.

 

Крім того, адвокати вважають, що обвинувачення не навело доказів обґрунтованості підозри, портретна експертиза не встановила схожості осіб, а хода може буте схожою у кількох людей.

 

Захисники Антоненка просили витребувати документ 2016 року, в якому вказувався попередній зріст осіб, які закладали вибухівку.

 

Сам підозрюваний заявив, що не розуміє, чому його затримали, що він не має відношення до цього злочину та підтримав своїх захисників. Він наголосив на тому, що корпус від міни їм подарували на фронті, а з іншою підозрюваною Кузьменко і її чоловіком Кияном товаришували, але не так часто. Зокрема, за словами Антоненка, він спілкувався з Кузьменко найчастіше у 2016 році через те, що вона була волонтером та допомагала йому. 

 

До зали суду прийшло близько 10 людей, які хотіли взяти Антоненка на поруки. Також на засіданні допитали музиканта Олександра Положинського, який розповів про те, як Антоненко отримав корпус від міни, який він сховав перед обшуками.

 

Положинський повідомив, що після одного з концертів військові подарували Антоненку корпус міни та хотіли подарувати йому, але він відмовився і навіть зазначив, що не повезе його у своїй машині. Але тоді йому відкрили і показали, що там порожньо.

 

Водночас точної дати він не пригадав.

 

Крім того, поручителі під час виступу заявили, що Антоненко перед вступом до лав Сил спеціальних операцій проходив перевірку СБУ.

 

06.02.2020

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