Уряд Румунії пішов у відставку.

Парламент в Бухаресті висловив йому вотум недовіри.

Людовік Орбан

Парламент Румунії у середу, 5 лютого, висловив вотум недовіри уряду меншості прем'єр-міністра Людовіка Орбана (Ludivic Orban). Він пробув на цій посаді лише три місяці. Голосування щодо вотуму недовіри прем’єрові і кабінету ініціювала опозиція, незадоволена планами Орбана змінити законодавство щодо місцевих виборів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Зокрема змінами передбачалося, що для обрання мера потрібно набрати понад 50 відсотків голосів. Досі для цього вистачало відносної більшості.

За вотум недовіри проголосував 261 парламентар з 465. Тепер парламент має 60 днів, щоб обрати нового прем'єр-міністра або оголосити про дострокові вибори. Якщо в зазначений термін новий уряд сформувати не вдасться, то позачергові вибори пройдуть влітку.

Нагадаємо, четвертого листопада 2019 року розпочав роботу новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном. Формування нового кабінету відбулося після того, як 10 жовтня, 2019 року парламент Румунії оголосив вотум недовіри соціал-демократичному уряду на чолі з Віорікою Денчіле (Viorica Dăncilă). Її кабінету закидали, зокрема, некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання коштів, наданих Європейською Унією.