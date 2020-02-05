Офіс Президента відкидає спекуляції на постачанні Криму води.

Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич спростував інформацію, начебто українська влада готується відновити постачання води у Крим.

Про це Кориневич написав на своїй сторінці у Facebook.

"У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим «візиту комісії з Києва», відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", – зазначив Кориневич.

Він анонсував, що 11-12 лютого відбудеться виїзне засідання комітету Верховної Ради України з прав людини до Херсонської області з метою ознайомлення з питаннями, пов‘язаними з тимчасово окупованими територіями Криму.

"В ході цього візиту заплановано візит на КПВВ «Каланчак», і логічно під час цього візиту відвідати також дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, оскільки дамба знаходиться в безпосередній близькості до КПВВ. Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання комітету ніяк не пов‘язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим. Тим, хто спекулює на кожному кроці, варто нарешті почати займатися справами і перестати всюди шукати зраду", – зазначив Кориневич.