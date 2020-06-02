Кулеба: Становище в Криму критичне, але Україна не допоможе.

Україна не планує відновлювати водопостачання в окупований Росією Крим, допоки Москва не звільнить півострова.

Про це заявили віцепрем'єрміністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час понеділкового ток-шоу на телебаченні, повідомляє УНІАН.

"Якщо вони звернуться, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України – і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", – заявив Резніков.

Разом з тим, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що ситуація на півострові критична. Проте Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням на території окупованого Криму. Повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кримському півострові. Безумовно, ситуація там більш ніж критична. І немає жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії розв'язувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що, відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант", – заявив Кулеба.

