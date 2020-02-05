"Європейські правила": Гончарук став на захист другої газової платіжки.

 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав обґрунтованим запровадження окремого тарифу за постачання газу й запевнив, що друга платіжка не вплине на загальну суму.

 

Про це голова уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"У січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування. Розділення платіжок на дві частини не вплине на сукупну вартість платежу. Плата за транспортування завжди існувала – раніше вона входила до загального тарифу", – заявив прем'єр.

 

Гончарук зазначив, що сплату за транспортування відокремили, "щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника", адже це "європейські правила ринку та боротьба з монополіями".

 

"Незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці. У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%", – запевнив прем'єр.

 

05.02.2020

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