Від артилерійського удару сирійської урядової армії загинули турецькі вояки.

Туреччина відповіла авіаційною атакою по позиціях армії Башара Асада.

Сирійська армія під час наступу на позиції повстанців у провінції Ідліб убила чотирьох турецьких солдатів. Ще дев'ятеро турецьких військовослужбовців були поранені, один з них – важко. Про це повідомила турецька інформаційна агенція Anadolu з покликом на інформацію Міністерства оборони в Анкарі в понеділок, третього лютого. Солдати Асада завдали артилерійського удару, незважаючи на те, що вони були поінформовані про координати розташування турецьких військ.

Турецька армія завдала удару у відповідь по сирійській армії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан повідомив, що винищувачі F-16 завдали ударів по 46 цілях у Сирії, при цьому, за оцінками Міноборони, загинули від 30 до 35 сирійських солдатів. «Туреччина відповіла потужним ударом на обстріл в Ідлібі і чинитиме так і надалі», – наголосив турецький президент. Представник Міністерства оборони Туреччини заявив, що сирійські війська в районі турецьких спостережних постів в Ідлібі відтепер розглядатимуть як ворожі цілі.

Сирійські солдати ведуть в Ідлібі наступ за підтримки російської авіації. Ідліб – це остання сирійська провінція, яка все ще підконтрольна повстанцям. Армія Башара Асада вже захопила в провінції десятки населених пунктів, у тому числі стратегічно важливе місто Маарат-ен-Нуман.