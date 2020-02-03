Екоактивісти захопили теплоелектростанцію в Німеччині.

Таким чином вони протестували проти використання вугілля в електроенергетиці.

 

 

Понад сотня активістів, які виступають на захист клімату, в неділю, другого лютого, на кілька годин захопили теплоелектростанцію Datteln IV у місті Даттельні неподалік від Дортмунда у Північному Райні-Вестфалії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. ТЕС ще не ввели в експлуатацію, вона має працювати на кам'яному вугіллі. Активісти ж вимагали негайної відмови від вугілля.

 

За даними поліції, активісти вдерлися на територію електростанції, виламавши ворота, і захопили два вантажопідіймальних крани. Вони називали електростанцію «останнім цвяхом у труну кліматичної справедливості». Оператор електростанції вже подав заяву в поліцію через незаконне вторгнення на територію.

 

Своєю чергою, рух громадянської непокори Ende Gelände, який організував акцію, поклав відповідальність за порушення законодавства на вугільну енергетику і політиків, котрі підтримують її. «Беручи до уваги кліматичну кризу, злочином є введення в експлуатацію нової електростанції. Великі правопорушення зараз роблять не кліматичні активісти, а промисловість, яка базується на копалинах, і її політичні союзники», – заявив рух на своїй сторінці в Twitter.

 

Як стверджують у поліції, протест пройшов мирно. Коли правоохоронці розпочали операцію з витіснення протестувальників з території ТЕС, організатори заявили про завершення акції, яка тривала близько дев'яти годин.

 

У схваленому німецьким урядом минулого тижня енергетичному законопроєкті йдеться, що ФРН має припинити виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року. Природоохоронні організації та екоактивісти виступають за скорішу відмову від вугільної енергетики та вважають заходи уряду недостатніми.

03.02.2020

До теми

Спалах коронавірусу: що далі?
Чого потрібно чекати згідно з найоптимістичнішими і найпесимістичнішими сценаріями після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію?
02.02.20 | | Наука
Загублений та знайдений знову
Богдан Пастух
Тут, наче на долоні, людина війни зі всіма її страхами, сподіваннями та зухвальством, яка розуміє смертний фінал. І від цього усвідомлення тексти заряджені сильною екзистенційною напругою, що дало підстави порівняти «Спомини фронтовика» із твором «У сталевих грозах» Ернста Юнґера.
01.02.20 | | Штука
Діти, яких частіше хвалять, працюють зосередженіше
Команда вчених зайшла до понад 70 класних кімнат. І помітила: там, де вчителі багато хвалять, учні працюють зосередженіше.
01.02.20 | | Наука
Krasna Malanca: будем співати по-нашому
Олена МАКОВЕЙЧУК
На Маланку всі свої. На Маланку все можна. На Маланку кожен, з ким познайомишся, розпитає тебе, хто ти й що ти, а потім запросить до себе.
01.02.20 | | Галичина
Хвороба Паркінсона: хворий з народження?
Нещодавній експеримент засвідчує: пацієнти з ранньою формою хвороби народжуються з вадами нейронів.
31.01.20 | | Наука
Трампова «оборудка століття»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Оборудкою століття» назвав Дональд Трамп ним же запропонований план мирного врегулювання на Близькому Сході. Чи дійсно він такий знаменний? Яка роль у його реалізації належить іншим державам, зокрема Росії?
31.01.20 | | У світі
Досвід колективної летаргії
Олексій Паляничка
Минуле може змінити тільки забуття або покаяння. Забуття призводить до рециклу подій, а покаяння дає можливість звільнитися із кола поневірянь. Нині знову спостерігаємо прагнення суспільства впасти в летаргію. І сучасний театр виступає каталізатором, котрий робить спроби протистояти стагнації.
31.01.20 | | Штука
Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.