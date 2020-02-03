Екоактивісти захопили теплоелектростанцію в Німеччині.

Таким чином вони протестували проти використання вугілля в електроенергетиці.

Понад сотня активістів, які виступають на захист клімату, в неділю, другого лютого, на кілька годин захопили теплоелектростанцію Datteln IV у місті Даттельні неподалік від Дортмунда у Північному Райні-Вестфалії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. ТЕС ще не ввели в експлуатацію, вона має працювати на кам'яному вугіллі. Активісти ж вимагали негайної відмови від вугілля.

За даними поліції, активісти вдерлися на територію електростанції, виламавши ворота, і захопили два вантажопідіймальних крани. Вони називали електростанцію «останнім цвяхом у труну кліматичної справедливості». Оператор електростанції вже подав заяву в поліцію через незаконне вторгнення на територію.

Своєю чергою, рух громадянської непокори Ende Gelände, який організував акцію, поклав відповідальність за порушення законодавства на вугільну енергетику і політиків, котрі підтримують її. «Беручи до уваги кліматичну кризу, злочином є введення в експлуатацію нової електростанції. Великі правопорушення зараз роблять не кліматичні активісти, а промисловість, яка базується на копалинах, і її політичні союзники», – заявив рух на своїй сторінці в Twitter.

Як стверджують у поліції, протест пройшов мирно. Коли правоохоронці розпочали операцію з витіснення протестувальників з території ТЕС, організатори заявили про завершення акції, яка тривала близько дев'яти годин.

У схваленому німецьким урядом минулого тижня енергетичному законопроєкті йдеться, що ФРН має припинити виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року. Природоохоронні організації та екоактивісти виступають за скорішу відмову від вугільної енергетики та вважають заходи уряду недостатніми.