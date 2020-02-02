Помер перший за межами Китаю хворий на вуханську пневмонію.

На Філіппінах вчора помер хворий на вуханську пневмонію. Представник ВООЗ в цій країні д-р Рабі Абеясінх підкреслив, що це перший випадок захворювання за межами Китаю, однак треба мати на увазі, що недужий приїхав з китайського Вуханю.

Нині на Філіппінах зареєстровано два підтверджених випадки 2019-nCoV, обидва хворі є близькими, обидва є мешканцями Вуханю (Китай). Помер другий виявлений хворий, 44-річний чоловік, що приїхав на Філіппіни 21 січня, де його почало лихоманити, з'явився сильний кашель та біль у горлі, і він був шпитальований до лікарні Сан-Лазаро. Крім вірусу 2019-nCoV в нього виявили Streptococcus pneumoniae (пневмокок) і Haemophilus influenza типу B (гемофільна паличка, кокобактерія, що викликає пневмонію, менінгіт та інші інвазивні хвороби.

Лікарня Сан-Лазаро і Департамент охорони здоров'я запевнили, що вжито заходів з профілактики інфекції та боротьби з нею, включаючи засоби індивідуального захисту медичних працівників. Міністерство охорони здоров'я оперативно виявляє тих, хто, можливо, вступив в тісний контакт з цими двома хворими.

Станом на нинішній ранок в Китаї було зафіксовано 14391 захворілого на вуханьську пневмонію (з них 63% в провінції Хубей) та 304 смерті внаслідок цього (з них 82% в провінції Хубей). Поза Китаєм зафіксовано 89 випадків захворювання і одна смерть.



Однак, за оцінками нового модельного дослідження науковців Гонконзького університету, опублікованому в медичному журналі The Lancet, станом на 25 січня тільки у Вухані інфіковано вірусом 2019-nCoV сягало 75,8 тис. осіб, тобто майже 7‰, що на три порядки (в тисячу разів) більше від офіційних цифр на цю дату. Автори дослідження попереджають, що через відсутність чіткого і докладного графіка реєстрації передбачуваних, ймовірних і підтверджених випадків захворювання і тісних контактів справжні масштаби епідемії і її пандемічний потенціал залишаються неясними.

За вчорашній день число хворих на вуханьську пневмонію збільшилось на 2529 осіб (76% в провінції Хубей), тобто збільшення за добу сягнуло 21%, що менше від піку 27 січня (63%). Середньотижневі темпи зростання — 33%, минулого тижня були 49%.

За межами Китаю захворіли 155 осіб, з них 19 – в Європі.

З'явились повідомлення про виявлення цього вірусу в Польщі: 46-річний пацієнт з Олькуша (місто на південному заході Малопольського воєводства з центром в Кракові), що має симптоми, які нагадують вуханьську пневмонію, потрапив до університетської лікарні Кракова, де пройшов обстеження. Міністр охорони здоров'я Польщі не повідомив про результати цього обстеження, пославшись на лікарську таємницю. Цей пацієнт 31 січня повернувся з Китаю і в той же день потрапив до лікарні через кашель і високу температуру. Однак в Китаї він перебував не у Вухані, а за тисячу кілометрів – у Гонконгу, де на 7,5 млн населення зафіксовано лиш 14 випадків зараження вірусом 2019-nCoV.

Професор Анджей Горбань, державний консультант стосовно інфекційних захворювань, пояснив "Gazecie Wyborczej", що розповсюдженню вірусу в Китаї "сприяють відсутність гігієни, тіснота в квартирах, кондиціонування, перебування у великих людських скупченнях. Стосовно всього цього в Європі є краща ситуація. Ми живемо в менш густонаселених містах, у великих помешканнях. Ми рідше користуємося кондиціонером, зокрема взимку не стосуємо його для утеплення. Ну, і у нас не прийнято плюватися на вулицях, а це вже дуже багато."



Здесперовані китайці, яким забракло медичних масок, загортають обличчя в поліетиленові пакети і встромляють на голову п'ятилітрові пластикові банки від води.