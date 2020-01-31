Центр Разумкова: "Слуга народу" все ще бере половину голосів.

 

Президентська партія “Слуга народу” все ще зберігає високу популярність серед виборців. Згідно з результатами свіжого соцопитування від Центру Разумкова, за президенстький проєкт проголосувала би майже половина виборців.

 

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то 45,4% виборців (які мають намір піти на вибори і вже визначилися з вибором) віддали би свій голос за партію “Слуга народу”.

 

 

За “Опозиційну платформу – За життя” проголосували би 13,8% опитаних, 12,3% — за “Європейську солідарність”, 8,0% — за ВО “Батьківщина”, 5,2% — за партію “Сила і честь”.

 

Близько бо виборчого бар'єра також були би: 2,9% — “Громадянська позиція”, 2,9% — Радикальна партія Олега Ляшка, 2,5% — “Голос”, 2,2% — партія “Українська стратегія Гройсмана”, 1,6% — ВО “Свобода”.

 

Соціологічно значимий показник мають: 0,9% — партія “Опозиційний блок”, 0,6% — “Національний корпус”, 0,5% — “Партія Шарія”.

 

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу “Обозреватель” 17-21 січня  2020 року. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за репрезентативною вибіркою. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

31.01.2020

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