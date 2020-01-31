Майк Помпео прибув до Києва.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео в четвер увечері прибув до Києва.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок на своєму акаунті в Twitter.

"Україна зустрічає великого друга зі США. Секретар Помпео персонально надав велику підтримку нам у цей важкий час російської агресії. Чекаємо плідної роботи в Києві", – прокоментував Божок.

"Тішуся бути в Києві нині, – написав Помпео у Twitter'і. – Підтримка Сполученими Штатами України залишається непохитною, і я прагну наголосити на цьому під час зустрічей із українським керівництвом для обговорення шляхів посилення нашого стратегічного партнерства і зміцнення становища України як вільної і демократичної країни".

У п'ятницю Помпео проведе низку зустрічей, зокрема з Президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

Також він візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" в Михайлівському золотоверхому монастирі.