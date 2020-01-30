Росію можуть цілковито вигнати зі світової легкої атлетики.

Принаймні на цьому наполягає Відділ сумлінності легкої атлетики.

 

 

Відділ сумлінності легкої атлетики (Athletics Integrity Unit, AIU) – орган з нагляду за чистотою світової легкої атлетики – вимагає остаточно вилучити Росію з міжнародної федерації цього виду спорту. Це може призвести до недопуску російських легкоатлетів до Олімпіади навіть в нейтральному статусі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

У середу ввечері, 29 січня AIU опублікував жорстку заяву, в якій закликав не розморожувати процес допуску спортсменів з Росії як «авторизованих нейтральних атлетів» через виявлені нові неправомірні дії російських спортивних чиновників.

 

Напередодні WADA повідомила, що виявлено маніпуляції зі 145 з 298 підозрілих записів про допінґ-тести з бази даних Московської антидопінґової лабораторії.

 

AIU, створений 2017 року спеціальний відділ для боротьби з порушеннями спортивної етики в легкій атлетиці, шкодує, що Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) досі не взяла на себе відповідальності за помилки і дії минулих років і не надала інформації про допінґ-тести, незважаючи на багаторазове подовження дедлайну для відправки цих даних «Світовій легкій атлетиці» (World Athletics – нова назва Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій).

 

На думку AIU, ВФЛА досі не виявила каяття і не зізналась у скоєних порушеннях. «Замість цього ВФЛА доклала багато зусиль для того, щоб заперечувати будь-яку причетність до цієї справи, звинувачувати інших і критикувати процедуру», – наголошується в заяві AIU.

30.01.2020

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