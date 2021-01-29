Росія корумпувала світовий біатлон.

Стало відомим, що колишнє керівництво IBU отримувало російські хабарі, зокрема, й повіями.

 

 

Колишнє керівництво Міжнародного союзу біатлоністів (International Biathlon Union – IBU) сприяло приховуванню порушень антидопінґових правил з боку російських спортсменів. Про це йдеться в опублікованій 28 січня доповіді незалежної комісії на чолі з британцем Джонатаном Тейлором (Jonathan Taylor), створеної новим керівництвом союзу.

 

З’ясувалося, що колишнє керівництво на чолі з екс-президентом, норвежцем Андерсом Бессеберґом (Anders Besseberg) та колишньою генеральною секретаркою, німкенею Ніколь Реш (Nicole Resch) протягом багатьох років отримувало різноманітні незаконні винагороди від Росії. У доповіді обоє визнані відповідальними за «систематичну корупційну і неетичну поведінку».

 

Стверджується, що Бессеберґ, який очолював IBU чверть століття, покривав російських спортсменів протягом десяти років – з 2008 до 2018 року, коли він був змушений подати до демісії після того, як австрійська поліція почала розслідувати корупцію в IBU.

 

У доповіді, зокрема, стверджується, що Бессеберґ нерідко їздив на полювання і риболовлю до Росії за рахунок приймаючої сторони. Також в доповіді наводяться дані з матеріалів поліції про те, що колишній президент користався послугами повій під час перебування в Москві, які теж оплачувала приймаюча сторона. «Схоже що Бессеберґ не зважав на етичні цінності і не мав реального інтересу захищати спорт від обману», – наголошується в доповіді.

 

У документі також містяться звинувачення на адресу колишнього голови Союзу біатлоністів Росії Олександра Тіхонова. Зокрема йому закидають вручення хабара Ніколь Реш. Її, своєю чергою, підозрюють в тому, що вона не стала наполягати на повторних допінґ-тестах росіянина Євгенія Устюгова, який здобув золоту медаль на олімпіаді в Сочі 2014 року, але згодом був її позбавлений.

 

Раніше колишній глава московської антидопінґової лабораторії Григорій Родченков, котрий отримав політичний азиль в США, заявляв, що двоє російських функціонерів говорили про виплати 200-300 тисяч доларів Бессеберґові.

 

У розслідуванні стверджується, що багато російських біатлоністів використовують заборонені правилами антидопінґові препарати. Через допінґові порушення Росія була відсторонена від міжнародних змагань до кінця 2022 року.

29.01.2021

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