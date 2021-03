Росіянам заборонили співати «Катюшу» на Олімпіаді.

Таким було рішення Міжнародного спортивного арбітражу.

Міжнародний спортивний арбітраж (Court of Arbitration for Sport – CAS) відхилив запит Росії на використання популярної в радянські часи пісні «Катюша» замість національного гімну під час Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні. Про це повідомив інформаційний портал Inside The Games з покликом на заяву арбітражу.

У грудні 2020 року CAS в рамках покарання за допінговий скандал заборонив Росії використовувати національну символіку на міжнародних спортивних змаганнях. Обмеження стосуються, в тому числі і гімну.

«Комісія CAS вважає, що обмеження на будь-який гімн, пов'язаний з Росією, поширюється і на будь-яку пісню, яка асоціюється з Росією або з посиланнями на неї, це стосується і "Катюші". Їх не можна офіційно відтворювати або співатися в будь-якому офіційному місці події або в іншій зоні, контрольованій підписантами або організаторами заходу, включно з церемонією нагородження медалями та церемонією відкриття / закриття», – йдеться в заяві арбітражу.

В середині січня комісія спортсменів Олімпійського комітеті Росії (ОКР) на чолі з колишньою російською фехтувальницею Софією Великою запропонувала використовувати на міжнародних змаганнях замість гімну пісню «Катюша». Пізніше ідею підтримали в Держдумі РФ, зауваживши, що пісня радянського композитора Матвія Блантера широко відома в світі. 19 лютого ОКР відправив запит на узгодження пісні «Катюша» як заміни гімну до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Нагадаємо, що через санкції, накладені на Росію Світовою антидопінговою агенцією WADA, російські спортсмени до 16 грудня 2022 роки не зможуть брати участь у великих міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми та чемпіонатами світу, під прапором своєї країни. Окрім цього російським спортсменам буде заборонено виконувати гімн країни, а також використовувати національну символіку.

Олімпіада в Токіо запланована на період з 23 липня до 8 серпня 2021 року, зимові Ігри в Пекіні – з 4 до 20 лютого 2022 року.