Російського біатлоніста Устюгова позбавили трьох олімпійських медалей.

Його визнано винним у порушенні антидопінгових приписів.

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (Court of Arbitration for Sport – CAS) анулювала дві золоті та одну бронзову олімпійські медалі російського біатлоніста Євгена Устюгова. Спортсмена визнали винним у порушенні антидопінгових правил. Про це повідомляє інформаційний портал Insidethegames.biz з покликом на адвоката Устюгова – Олексія Панича.

CAS анулював усі результати біатлоніста з 24 січня 2010 року до кінця сезону 2013/2014. Устюгов позбувся золотої медалі за перемогу в мас-старті і бронзової медалі за естафету, які він отримав на Олімпіаді у Ванкувері. Також була анульована золота медаль за естафету на Олімпіаді в Сочі.

«Рішення CAS ADD не є остаточним і може бути оскаржене в CAS протягом 21 дня», – зазначив Олексій Панич.



Звинувачення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який вирішив переглянути справу Устюгова про можливе використання заборонених речовин, ґрунтуються на даних біологічного паспорта спортсмена. У документах вказується високий показник гемоглобіну в крові біатлоніста.

Раніше Устюгов доводив, що такі показники пов'язані з генетичною мутацією, яка передалася йому від батьків. Проте антидопінгові тести, взяті у спортсмена ще 2013 року, засвідчили, що він використовував заборонений препарат оксандролон.

Нагадаємо, що ще 13 лютого 2020 року Устюгов був дискваліфікований з великого спорту на два роки. Через рішення анулювати результати Устюгова золотих медалей позбудуться й інші учасники командної естафети на Олімпіаді в Сочі – Олексій Волков, Дмитро Малишко та Антон Шипулін, а також бронзові призери естафети в Ванкувері – Іван Черезов, Максим Чудов і Антон Шипулін. Окрім того, без золотої медалі в біатлонній естафеті Росія втратила перше місце в медальному заліку Ігор в Сочі.