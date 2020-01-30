Поліція затримала в Києві групу осіб, причетних до білбордів про дружбу з Росією.

Поліція затримала трьох осіб, яких підозрюють у розклеюванні провокативних проросійських білбордів у Києві. Напередодні в кількох районах столиці з'явилися плакати з написом "Росія – наш головний стратегічний партнер" і прізвищем Олега Катющенка, підприємця.

Про затримання зловмисників повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Під час відпрацювання, у тому числі — вивчення записів камер відеонагляду, столичні оперативники встановили трьох осіб, яких обґрунтовано підозрюють у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів. Чоловіків доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин", — йдеться в повідомленні.

За фактом розміщення плакатів розпочали кримінальні провадження за статтею "Самоправство".

Як розповів начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов, плакати були "піратською заклейкою". Зловмисники спеціально заклеювали ті конструкції, які зможе побачити якомога більше людей; обирали в’їзди в місто та основні магістралі.

"Ми зафіксували 17 таких плакатів, які розміщені на 10 конструкціях. Ці 10 конструкцій належать дев’ятьом різним компаніям. Усі вони демонтовані, десь дві години тому закінчилися роботи, далі продовжуємо моніторити місто про всяк випадок", – сказав чиновник "Громадському радіо".

Син бізнесмена Костянтин Катющенко заперечив стосунок батька до розміщення плакатів.

Костянтин Катющенко є співзасновником компанії Holly Industrial, що займається будівництвом та укріпленням ґрунтів; його батько Олег Катющенко – директор цього підприємства.

"Ми розводимо руками і не знаємо: чи це якийсь жарт, чи якась помста за щось. І батько не розуміє", – сказав Катющенко-молодший.

Костянтин Катющенко також є співзасновником іншого підприємства, "Велл Сорс", де іншим співвласником є росіянин Олександр Шамаєв. Основний вид діяльності підприємства, згідно з даними реєстрів, – відновлення відсортованих відходів. "Олександр Шамаєв – це наш товариш. «Велл Сорс» – стартап, який не вдався", – прокоментував Катющенко-молодший.