Нетаньягу подякував Путіну за звільнення ізраїльтянки з ув’язнення.

Наама Іссахар вже вийшла з російської колонії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі в четвер, 30 січня, подякував тому за швидке рішення звільнити Нааму Іссахар, засуджену за контрабанду наркотиків. «Хотів би вам подякувати від імені всього народу за швидке рішення звільнити Нааму Іссахар. Це річ, яка зворушує нас усіх», – процитувало слова керівника ізраїльського уряду інформаційне агентство РБК. 26-річна ізраїльтянка була засуджена в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

Громадянка Ізраїлю Наама Іссахаре у четвер, 30 січня, була звільнена з колонії. Про це офіційно заявила російська Федеральна служба виконання покарань. Напередодні президент Росії підписав указ про її помилування на підставі її особистого прохання.

Іссахар затримали в квітні 2019 року на летовищі Шереметьєво. Вона летіла з Делі до Тель-Авіва з пересадкою в Москві. В її багажі виявили 9,6 грама гашишу. При цьому у дівчини не було доступу до багажу протягом усього польоту і вона не визнала себе винною в зберіганні і контрабанді наркотиків. У жовтні Хімкинський міський суд Московської області засудив її до 7,5 років колонії загального режиму.

Президент і прем'єр-міністр Ізраїлю, а також мати Іссахар зверталися до президента Росії з проханням про помилування. 23 січня Володимир Путін під час візиту до Ізраїлю зустрівся з матір'ю Наами – Яффою Іссахар і пообіцяв, що з її донькою «все буде добре».

Ізраїльські медія написали, що напередодні візиту Путіна, 30 грудня 2019 року, влада Ізраїлю повернула Росії право на Олександрівське подвір'я в Єрусалимі, і безпосередньо пов'язали це з долею засудженої ізраїльтянки. Олександрівське подвір'я – архітектурний і археологічний комплекс приблизно за 70 метрів від Храму Гробу Господнього в Єрусалимі, побудованого Російським Імператорським православним палестинським товариством в 1896 році. Відповідне прохання російської влади розглядав Мін'юст Ізраїлю кілька років.

У Кремлі при цьому заявили, що потрібне особисте прохання дівчини про помилування. Наама Іссахар довгий час зволікала з поданням помилування на ім’я Путіна, оскільки не вважала себе винуватою. Лише кілька днів тому вона таки зважилася на цей крок, і після отримання прохання кремлівська влада блискавично залагодила справу.

Раніше ізраїльські ЗМІ писали, що Москва готова була передати Іссахар ізраїльській владі в обмін на російського гакера Олексія Буркова, затриманого в грудні 2015 року на летовищі Тель-Авіва за запитом США. Однак в листопаді 2019 року Ізраїль передав Буркова американцям. Багато експертів припускали, що саме для обміну на Буркова росіяни й інспірували справу Іссахар.