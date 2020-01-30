Італійський канал попросив вибачення за "Малоросію" в бік України.

Ведучий італійського розважального ігрового шоу L'eredità Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання ним словосполучення "Мала Росія" щодо України.

Про це повідомило Посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

"«УКРАЇНА – ЦЕ НЕ МАЛА РОСІЯ», – визнає ведучий програми L'еredità Флавіо Інсінна. Сьогодні у прямому ефірі на телеканалі RAI1, після консультацій Посольства з керівництвом телевізійної компанії, Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення «Мала Росія»", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає посольство, Інсінна, зокрема, заявив, що "це була прикра ненавмисна помилка".

"Україна – це прекрасна країна, і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", – сказав телеведучий.

Раніше Посольство України в Італії повідомляло, що ведучий італійського мовника RAI заявив у етері 26 січня, що "Мала Росія – друга назва України".

Українські дипломати звернулися до італійського суспільного мовника з вимогою виправити помилку.