Завтра на Франківщині – значна сніголавинна небезпека.

Завтра, 30 січня, в горах Івано-Франківської області очікується значна небезпека сходження лавин (3-й рівень) у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами. Про це повідомляють на fb-сторінці «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах».

Сьогодні в Карпатах на Івано-Франківщині була помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Помірну небезпеку сходження лавин очікують завтра в горах Львівської області.

За даними синоптиків, завтра, 30 січня, на Івано-Франківщині вночі й удень можливий дощ із мокрим снігом. Вітер – західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря становитиме від -2 до + 4-6°С.

На Львівщині завтра схожа погода: волого й вітряно. Вітер західний, 7-12 м/сек. Температура повітря становитиме від 0 до + 3°С. Можливий невеликий дощ зі снігом.

Погода на Тернопільщині завтра не надто відрізнятиметься: дощ з мокрим снігом і сніг, західний вітер, 7-12 м/сек., температура повітря від -1°С вночі до +3°С удень.

Такий вигляд мала сьогодні вранці обсерваторія на горі Піп Іван: -8°С, падає сніг. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Як зазначила на своїй fb-сторінці синоптикиня Наталка Діденко, нестійку погоду цими днями зумовлює один із циклонів, які саме «вишикувалися» від Атлантики через північ Великої Британії до Скандинавії і далі.

Сьогодні його атмосферні фронти пройшли Україною, спричинивши дощі та мокрий сніг, а також посилення вітру.

Завтра, 30 січня, циклон поступово залишатиме територію країни, опади ще пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях – дощ і мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу плюс сильний вітер.