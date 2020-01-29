Завтра на Франківщині – значна сніголавинна небезпека.

 

Завтра, 30 січня, в горах Івано-Франківської області очікується значна небезпека сходження лавин (3-й рівень) у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами. Про це повідомляють на fb-сторінці «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах».

 

 

Сьогодні в Карпатах на Івано-Франківщині була помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Помірну небезпеку сходження лавин очікують завтра в горах Львівської області.

 

За даними синоптиків, завтра, 30 січня, на Івано-Франківщині вночі й удень можливий дощ із мокрим снігом. Вітер – західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря становитиме від -2 до + 4-6°С.

 

На Львівщині завтра схожа погода: волого й вітряно. Вітер західний, 7-12 м/сек. Температура повітря становитиме від 0 до + 3°С. Можливий невеликий дощ зі снігом.

 

Погода на Тернопільщині завтра не надто відрізнятиметься: дощ з мокрим снігом і сніг, західний вітер, 7-12 м/сек., температура повітря від -1°С вночі до +3°С удень.

 

Такий вигляд мала сьогодні вранці обсерваторія на горі Піп Іван: -8°С, падає сніг. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

 

Як зазначила на своїй fb-сторінці синоптикиня Наталка Діденко, нестійку погоду цими днями зумовлює один із циклонів, які саме «вишикувалися» від Атлантики через північ Великої Британії до Скандинавії і далі.

 

Сьогодні його атмосферні фронти пройшли Україною, спричинивши дощі та мокрий сніг, а також посилення вітру.

 

 

Завтра, 30 січня, циклон поступово залишатиме територію країни, опади ще пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях – дощ і мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу плюс сильний вітер.

 

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