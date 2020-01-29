Кабінет Міністрів звільнив Кравцова з посади директора "Укрзалізниці".

 

Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови правління АТ “Укрзалізниця” Євгена Кравцова.

 

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

"Ми погодили сьогодні звільнення керівника Укрзалізниці", – повідомив Гончарук.

 

Євген Кравцов перебував на посаді голови правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року; до цього він обіймав посаду виконувача обов’язків голови правління компанії з серпня 2017 року.

 

Кравцов 30 грудня 2019 року повідомив про те, що він подав на розгляд наглядової ради АТ "Укрзалізниця" заяву про дострокове припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі.

 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ще у листопаді 2019 року анонсував кадрові зміни в АТ "Укрзалізниця" через корупцію в компанії. За звільнення Кравцова також виступав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, який наголошував, що очолювати компанію має керівник з досвідом кризового менеджменту.

 

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