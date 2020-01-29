Туреччина звинуватила Росію в зриві сирійських домовленостей.

Передовсім йдеться про бомбардування російською авіацією Ідліба.

 

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Росія іґнорує свої зобов'язання щодо Сирії. Йдеться про врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідлібі, яке було обговорене зацікавленими сторонами в Астані та Сочі. Про це повідомляє інформаційна агенція Anadolu.

 

У бесіді з журналістами, які супроводжували його в ході візиту в країни Африки, Ердоґан  зазначив, що турецька сторона неодноразово закликала Росію припинити авіабомбардування населених пунктів у провінції Ідліб, а також зупинити артобстріли цієї території сирійськими урядовими військами.

 

«Астанинського процесу більше немає. Наше терпіння закінчується. Якщо удари не будуть припинені, Анкара вживатиме всіх необхідних кроків. Туреччина не прагне до захоплення сирійських територій. Для нас важливе становище пересічних сирійців, котрих потрібно рятувати. Туреччина сподівається, що Росія найближчим часом зробить відповідне попередження режиму Асада», – підкреслив турецький президент.

 

Ердоган зазначив, що якщо Росія все ще вважає Туреччину стороною домовленостей щодо Ідлібу, то повинна висловити чітку позицію щодо зони деескалації. «Росія повинна переглянути співпрацю або з Дамаском, або з Анкарою», – поставив він питання руба.

 

Водночас глава турецької держави висловив незгоду з позицією російської сторони про боротьбу з тероризмом в Ідлібі. «Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони мешканців Ідлібу – терористи. Насправді ці люди тікали від насильства режиму Асада», – заявив Ердоґан. Він зазначив, що турецька сторона намагається допомогти десяткам тисяч сирійців, котрі скупчилися біля кордону з Туреччиною.

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