РНБО: У Китаї перебуває 10 тисяч українців – наразі вони не мають проблем.

 

Рада національної безпеки та оборони України має інформацію, що в Китаї перебуває близько 10 тисяч громадян України.

 

 

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок ввечері.

 

"У нас сьогодні там перебуває приблизно 10 тисяч наших громадян. Це наші студенти, це люди, які працюють у наших консульських і посольських підрозділах, це люди, які працюють за контрактами в Китаї. Ми сьогодні майже з усіма маємо налагоджений зв'язок, розуміємо, де вони перебувають, в якому вони стані", – сказав Данілов.

 

Секретар РНБО зазначив, що "поки що жодних проблем у наших громадян, які перебувають у Китаї, немає".

 

Крім того, додав секретар РНБО, у разі потреби влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян з території Китаю. "Але ще раз наголошую: в разі потреби. Наразі такої потреби ми не бачимо", – запевнив Данілов.

 

Напередодні посольство України в Китаї виступило з переконливою українським громадянам, котрі перебувають на території цієї країни, виїхати з Китаю у зв'язку зі стрімким поширенням захворювання, викликаного новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

 

"Посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР. Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації на випадок, якщо таке рішення буде прийняте керівництвом нашої держави", – йшлося у повідомленні на сторінці амбасади у Facebook.

 

У дипвідомстві закликали стежити за оперативною інформацією на сайтах посольства України в Китаї та МЗС України, за повідомленнями ЗМІ й чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади.

 

29.01.2020

До теми

Мораль: як її рахувати?
Класичну моральну дилему вирішують по-різному – залежно від країни.
28.01.20 | | Наука
Львів у постдраматичному стані
Олена Поліщук
Важливим моментом постдрами є зміна концепту власне драми. Також переосмислюється роль актора як того, хто перевтілюється в Іншого. У постдрамі актори працюють у напрямку до себе. У «Паузі» на цьому побудований сюжет:
27.01.20 | | Штука
Пральна машина як домівка мікробів
У пральній машині науковці виявили мікроби та патогени.
27.01.20 | | Наука
Мистецтво створення проблем
Юрко ТИМЧУК
У рамках проведення едукаційної реформи доцільно було б ввести факультатив «Потрапляння в халепу з подальшим виборсуванням з неї». Огляд подій тижня в Україні.
27.01.20 | | Україна
Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
50: «Bridge Over Troubled Water» Simon & Garfunkel
Ілько ЛЕМКО
Ювілей найбільш купованої – бо таки однієї з кращих – рокових платівок 1970-х
26.01.20 | | Минуле
Як тебе не любити...
Юрко Покальчук
У кількох мовах існують два словесних означення – любити і кохати. В російській мові просто люблять усе. І друга, і собаку, і маму, і кохану жінку. А де ж відтінки? Насправді в житті все залежить не від кольорів, а від відтінків
24.01.20 | | Минуле
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.