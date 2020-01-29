РНБО: У Китаї перебуває 10 тисяч українців – наразі вони не мають проблем.

Рада національної безпеки та оборони України має інформацію, що в Китаї перебуває близько 10 тисяч громадян України.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок ввечері.

"У нас сьогодні там перебуває приблизно 10 тисяч наших громадян. Це наші студенти, це люди, які працюють у наших консульських і посольських підрозділах, це люди, які працюють за контрактами в Китаї. Ми сьогодні майже з усіма маємо налагоджений зв'язок, розуміємо, де вони перебувають, в якому вони стані", – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що "поки що жодних проблем у наших громадян, які перебувають у Китаї, немає".

Крім того, додав секретар РНБО, у разі потреби влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян з території Китаю. "Але ще раз наголошую: в разі потреби. Наразі такої потреби ми не бачимо", – запевнив Данілов.

Напередодні посольство України в Китаї виступило з переконливою українським громадянам, котрі перебувають на території цієї країни, виїхати з Китаю у зв'язку зі стрімким поширенням захворювання, викликаного новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

"Посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР. Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації на випадок, якщо таке рішення буде прийняте керівництвом нашої держави", – йшлося у повідомленні на сторінці амбасади у Facebook.

У дипвідомстві закликали стежити за оперативною інформацією на сайтах посольства України в Китаї та МЗС України, за повідомленнями ЗМІ й чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади.