Конституційний Суд відмовився давати оцінку закону про "особливий статус".

Велика палата Конституційного Суду відмовилася відкривати провадження щодо конституційності законів про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО і амністію учасників подій на Донбасі.
Таке рішення судді ухвалили під час засідання у понеділок, 27 січня, інформує пресслужба суду.
Суд інформує, що судді розглядали питання про можливість відкриття провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності законів "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".
"Постановлено ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження", – поінформували у суді.
Ексзаступниця Голови Верховної Ради, конституціоналіст Оксана Сироїд розкритикувала децизію Конституційного Суду, вважаючи, що судді "злякалися", "так само, як до них злякалися два президенти і три скликання депутатів".
"Ну не аргумент для суддів те, що:
- Закон ухвалений під тиском Росії, про що неодноразово свідчив і Петро Порошенко, і міжнародні партнери;
- Закон ухвалений з брутальним порушенням процедури – непублічно, за зачиненими дверима і з виключеним табло;
- Закон дає особливий статус фактично окупованим територіям;
- Закон обмежує повноваження органів державної влади на частині української території.
Не побачили «хранителі» Конституції у цьому загрози незалежності, суверенітету, унітарності, демократії чи верховенства права".
У липні 2019 року група народних депутатів скерувала до КС подання про конституційність положень законів про "особливий статус" та амністію.
У грудні 2019 року парламент пролонґував дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" до 31 грудня 2020 року.
28.01.2020