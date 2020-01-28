Конституційний Суд відмовився давати оцінку закону про "особливий статус".

Велика палата Конституційного Суду відмовилася відкривати провадження щодо конституційності законів про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО і амністію учасників подій на Донбасі.

Таке рішення судді ухвалили під час засідання у понеділок, 27 січня, інформує пресслужба суду.

Суд інформує, що судді розглядали питання про можливість відкриття провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності законів "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

"Постановлено ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження", – поінформували у суді.

Ексзаступниця Голови Верховної Ради, конституціоналіст Оксана Сироїд розкритикувала децизію Конституційного Суду, вважаючи, що судді "злякалися", "так само, як до них злякалися два президенти і три скликання депутатів".

"Ну не аргумент для суддів те, що:

- Закон ухвалений під тиском Росії, про що неодноразово свідчив і Петро Порошенко, і міжнародні партнери;

- Закон ухвалений з брутальним порушенням процедури – непублічно, за зачиненими дверима і з виключеним табло;

- Закон дає особливий статус фактично окупованим територіям;

- Закон обмежує повноваження органів державної влади на частині української території. Не побачили «хранителі» Конституції у цьому загрози незалежності, суверенітету, унітарності, демократії чи верховенства права".

У липні 2019 року група народних депутатів скерувала до КС подання про конституційність положень законів про "особливий статус" та амністію.

У грудні 2019 року парламент пролонґував дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" до 31 грудня 2020 року.