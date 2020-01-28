Конституційний Суд відмовився давати оцінку закону про "особливий статус".

 

Велика палата Конституційного Суду відмовилася відкривати провадження щодо конституційності законів про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО і амністію учасників подій на Донбасі.

 

Таке рішення судді ухвалили під час засідання у понеділок, 27 січня, інформує пресслужба суду.

 

 

Суд інформує, що судді розглядали питання про можливість відкриття провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності законів "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

 

"Постановлено ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження", – поінформували у суді.

 

Ексзаступниця Голови Верховної Ради, конституціоналіст Оксана Сироїд розкритикувала децизію Конституційного Суду, вважаючи, що судді "злякалися", "так само, як до них злякалися два президенти і три скликання депутатів".

 

"Ну не аргумент для суддів те, що:
- Закон ухвалений під тиском Росії, про що неодноразово свідчив і Петро Порошенко, і міжнародні партнери;
- Закон ухвалений з брутальним порушенням процедури – непублічно, за зачиненими дверима і з виключеним табло;
- Закон дає особливий статус фактично окупованим територіям;
- Закон обмежує повноваження органів державної влади на частині української території.

Не побачили «хранителі» Конституції у цьому загрози незалежності, суверенітету, унітарності, демократії чи верховенства права".

 

У липні 2019 року група народних депутатів скерувала до КС подання про конституційність положень законів про "особливий статус" та амністію.

 

У грудні 2019 року парламент пролонґував дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" до 31 грудня 2020 року.

 

28.01.2020

До теми

Львів у постдраматичному стані
Олена Поліщук
Важливим моментом постдрами є зміна концепту власне драми. Також переосмислюється роль актора як того, хто перевтілюється в Іншого. У постдрамі актори працюють у напрямку до себе. У «Паузі» на цьому побудований сюжет:
27.01.20 | | Штука
Пральна машина як домівка мікробів
У пральній машині науковці виявили мікроби та патогени.
27.01.20 | | Наука
Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
50: «Bridge Over Troubled Water» Simon & Garfunkel
Ілько ЛЕМКО
Ювілей найбільш купованої – бо таки однієї з кращих – рокових платівок 1970-х
26.01.20 | | Минуле
Як тебе не любити...
Юрко Покальчук
У кількох мовах існують два словесних означення – любити і кохати. В російській мові просто люблять усе. І друга, і собаку, і маму, і кохану жінку. А де ж відтінки? Насправді в житті все залежить не від кольорів, а від відтінків
24.01.20 | | Минуле
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі
Покаль і Пако. 79
Юрій Андрухович
«Він вибереться, він не може не вибратися, відтепер з ним усе буде добре.» Найдивніше те, що я не помилився.
24.01.20 | | Дискурси
Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.