«Слуга» Бужанський назвав Почесного громадянина Франківська «заслуженим есесівцем».

 

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський назвав «заслуженим есесівцем» покійного дивізійника, голову крайового братства дивізійників «Галичина», почесного громадянина Івано-Франківська Михайла Мулика. Про це він написав на своєму телеграм-каналі, – повідомляє видання «Курс».

 

Максим Бужанський. Фото: rubryka.com

 

«Саме того дня, коли Президент України виступає перед живими в’язнями Освенцима в Польщі, мер Івано-Франківська проводжає в останню путь Почесного громадянина міста, ветерана дивізії СС «Галичина». Ні, друзі, так не вдасться. Або в’язні концтаборів, або заслужені есесівці, одне з двох, разом ніяк. Час визначатися», – написав Бужанський.

 

На цю фразу відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Напевно, у нас Україна різна! Одна українська, інша – промосковська, малороська! Відкрию таємницю – мій дід теж був вояком УД « Галичина», і я гордий з цього! Для багатьох хлопців тоді це була можливість відродити січове стрілецтво! Сьогодні о 19.00 панахида, а похорон завтра об 11.00! (повідомлення було опубліковано вчора, 27 січня, – ред.) Поховаємо на Алеї Слави!» – написав Руслан Марцінків на своїй особистій fb-сторінці.

 

Нагадаємо, сьогодні в Івано-Франківську ховають останнього комбатанта української дивізії «Галичина» в місті Михайла Мулика.

 

З Михайлом Муликом прощалися сьогодні в міському Будинку смутку. Фото: mrada.if.ua

 

Михайло Мулик народився 20 жовтня 1920 року на Тернопільщині. У 17 років став одним із січових стрільців, а 1943-го вступив до лав української дивізії «Галичина».

 

Брав участь у бою під Бродами в липні 1944-го. Потрапив у радянський полон. На 10 років був позбавлений волі й на п’ять – громадянських прав. Покарання відбував на вугільних шахтах у Московській області та в Республіці Комі.

 

Із заслання повернувся 1954 року. Оселився в тодішньому Станіславі, нині Івано-Франківськ. Працював бухгалтером у виробничому об’єднанні «Прикарпатліс». 1989-го став членом культурно-наукового товариства «Рух». Уже в незалежній Україні організував товариство політв'язнів і репресованих. Разом із побратимом створив Братство колишніх вояків «Галичини». Написав вісім книжок про український визвольний рух та становлення незалежності України.

 

Помер Михайло Мулик 25 січня у віці 99 років. Як зазначав сам, до останніх днів радів з того, що щоранку міг слухати гімн України.

 

Нардеп Максим Бужанський відомий своїми відверто проросійськими поглядами. Його висловлювання радо підхоплюють і тиражують російські видання. Нещодавно Бужанський «прославився» також істеричною промовою, коли закликав народних депутатів не голосувати за позбавлення депутатського мандата Ірини Луценко, оскільки цей крок відкривав шлях до депутатства ексголови УІНП Володимира В’ятровича.

 

Серед інших «досягнень» Максима Бужанського – публічна образа журналістки Ольги Духніч, яку він назвав «тупою вівцею», а також образи власних виборців після відвідин свого виборчого округу. Новоспечений нардеп назвав батьків учнів однієї зі шкіл «інфантилами та дов****бами» через те, що ті не можуть за власні гроші купити кришки до каналізаційних люків на подвір'ї закладу.

 

 

Відповідно до аналізу, який провели українські журналісти, з публічної діяльності Бужанського впродовж останніх кількох років перед обранням у депутати ВР 2019 року видно, що його погляди тотожні ідеології проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Зокрема, Бужанський послідовно критикує Революцію Гідності, заявляючи, що Януковича слід було звільняти з посади президента виборами, й закидаючи, що «єдиний результат Майдану – легалізація нацизму».

28.01.2020

До теми

Львів у постдраматичному стані
Олена Поліщук
Важливим моментом постдрами є зміна концепту власне драми. Також переосмислюється роль актора як того, хто перевтілюється в Іншого. У постдрамі актори працюють у напрямку до себе. У «Паузі» на цьому побудований сюжет:
27.01.20 | | Штука
Пральна машина як домівка мікробів
У пральній машині науковці виявили мікроби та патогени.
27.01.20 | | Наука
Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
50: «Bridge Over Troubled Water» Simon & Garfunkel
Ілько ЛЕМКО
Ювілей найбільш купованої – бо таки однієї з кращих – рокових платівок 1970-х
26.01.20 | | Минуле
Як тебе не любити...
Юрко Покальчук
У кількох мовах існують два словесних означення – любити і кохати. В російській мові просто люблять усе. І друга, і собаку, і маму, і кохану жінку. А де ж відтінки? Насправді в житті все залежить не від кольорів, а від відтінків
24.01.20 | | Минуле
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі
Покаль і Пако. 79
Юрій Андрухович
«Він вибереться, він не може не вибратися, відтепер з ним усе буде добре.» Найдивніше те, що я не помилився.
24.01.20 | | Дискурси
Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.