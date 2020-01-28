«Слуга» Бужанський назвав Почесного громадянина Франківська «заслуженим есесівцем».

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський назвав «заслуженим есесівцем» покійного дивізійника, голову крайового братства дивізійників «Галичина», почесного громадянина Івано-Франківська Михайла Мулика. Про це він написав на своєму телеграм-каналі, – повідомляє видання «Курс».

Максим Бужанський. Фото: rubryka.com

«Саме того дня, коли Президент України виступає перед живими в’язнями Освенцима в Польщі, мер Івано-Франківська проводжає в останню путь Почесного громадянина міста, ветерана дивізії СС «Галичина». Ні, друзі, так не вдасться. Або в’язні концтаборів, або заслужені есесівці, одне з двох, разом ніяк. Час визначатися», – написав Бужанський.

На цю фразу відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Напевно, у нас Україна різна! Одна українська, інша – промосковська, малороська! Відкрию таємницю – мій дід теж був вояком УД « Галичина», і я гордий з цього! Для багатьох хлопців тоді це була можливість відродити січове стрілецтво! Сьогодні о 19.00 панахида, а похорон завтра об 11.00! (повідомлення було опубліковано вчора, 27 січня, – ред.) Поховаємо на Алеї Слави!» – написав Руслан Марцінків на своїй особистій fb-сторінці.

Нагадаємо, сьогодні в Івано-Франківську ховають останнього комбатанта української дивізії «Галичина» в місті Михайла Мулика.

З Михайлом Муликом прощалися сьогодні в міському Будинку смутку. Фото: mrada.if.ua

Михайло Мулик народився 20 жовтня 1920 року на Тернопільщині. У 17 років став одним із січових стрільців, а 1943-го вступив до лав української дивізії «Галичина».

Брав участь у бою під Бродами в липні 1944-го. Потрапив у радянський полон. На 10 років був позбавлений волі й на п’ять – громадянських прав. Покарання відбував на вугільних шахтах у Московській області та в Республіці Комі.

Із заслання повернувся 1954 року. Оселився в тодішньому Станіславі, нині Івано-Франківськ. Працював бухгалтером у виробничому об’єднанні «Прикарпатліс». 1989-го став членом культурно-наукового товариства «Рух». Уже в незалежній Україні організував товариство політв'язнів і репресованих. Разом із побратимом створив Братство колишніх вояків «Галичини». Написав вісім книжок про український визвольний рух та становлення незалежності України.

Помер Михайло Мулик 25 січня у віці 99 років. Як зазначав сам, до останніх днів радів з того, що щоранку міг слухати гімн України.

Нардеп Максим Бужанський відомий своїми відверто проросійськими поглядами. Його висловлювання радо підхоплюють і тиражують російські видання. Нещодавно Бужанський «прославився» також істеричною промовою, коли закликав народних депутатів не голосувати за позбавлення депутатського мандата Ірини Луценко, оскільки цей крок відкривав шлях до депутатства ексголови УІНП Володимира В’ятровича.

Серед інших «досягнень» Максима Бужанського – публічна образа журналістки Ольги Духніч, яку він назвав «тупою вівцею», а також образи власних виборців після відвідин свого виборчого округу. Новоспечений нардеп назвав батьків учнів однієї зі шкіл «інфантилами та дов****бами» через те, що ті не можуть за власні гроші купити кришки до каналізаційних люків на подвір'ї закладу.

Відповідно до аналізу, який провели українські журналісти, з публічної діяльності Бужанського впродовж останніх кількох років перед обранням у депутати ВР 2019 року видно, що його погляди тотожні ідеології проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Зокрема, Бужанський послідовно критикує Революцію Гідності, заявляючи, що Януковича слід було звільняти з посади президента виборами, й закидаючи, що «єдиний результат Майдану – легалізація нацизму».