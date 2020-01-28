Скандал через російське кіно: водій висадив волонтерку з автобуса після її зауважень.

Водій автобуса рейсу Луцьк-Київ висадив парамедика батальйону "Госпітальєри" Ярину Чорногуз з подругою-волонтеркою зі свого транспорту після того, як вони висловили йому вимогу припинити демонстрацію російського серіалу в салоні. Волонтерки власне поверталися додому з Луцька після похорону українського воїна Миколи Сорочука, застреленого снайпером на фронті.

Компанія-перевізник висловила перепросини за поведінку шофера. Сам водій так і не доїхав до кінцевого пункту призначення – на автостанції в Києві його вже чекав обурений натовп. Про це повідомила жертва інциденту, Ярина Чорногуз, на своїй сторінці у Facebook.

"Водій-"херой" поїхав в об'їзд автостанції. Я рада, що мене зустріли люди, які б мовчазною більшістю в автобусі ніколи не були", – написала Ярина.

Перед тим, приблизно об 21:00 понеділка, Ярина повідомила: двоє пасажирок рейсу Луцьк-Київ вийшли із автобуса посеред маршруту після того, як шофер в хамській манері відмовився вимкнути російський серіал.

"Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився. Ми почали наполягати далі, Настя ввімкнула камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук", – описала Ярина.

Шофер запропонував дівчатам самим довідатися думку в решти пасажирів автобуса – натовп став на бік водія. "На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії, і що їй байдуже, "на каком язикє", і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала", – переказала Ярина.

Волонтерку також зачепило, що пасажири проявили зневагу до того, що вона їде з похорону воїна. "Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима", – переповіла авторка допису.

"Нас двох, волонтерку аеророзвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно", – резюмувала вона, додавши, що подруги вирішили залишити транспорт все ж із власної волі.

Вночі Ярина Чорногуз із подругою дісталися до Києва інакшим транспортом і приєдналися до групи протесту на автостанції у кінцевій точці маршруту.

Активіст організації "Суспільство майбутнього" Сергій Мазур повідомив, що водій побоявся і висадив пасажирів десь перед станцією.

"Автобус так і не приїхав... Пасажирів довелось висаджувати бозна-де. Частина клієнтів так і не дочекалась свого автобуса, марно телефонувала перевізнику, бігала туди-сюди. Слава свого "героя" ще наздожене. Не сьогодні, то завтра. Світ тісний", – написав Мазур у Facebook.

Перевізник – компанія Winew і Bus Trans – попросили пробачення за інцидент.

"М‘яко кажучи, шоковані вчинком водіїв. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам незрозуміло, як російськомовний фільм з'явився на екрані автобуса. По-друге, що найбільше вразило нас, – це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини. Ми хочемо вибачитись за неприпустиму поведінку працівників фірми.

Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому", – зазначив перевізник.

Ярина прийняла пробачення перевізника, водночас, вона сподівається і на каяття водія. "Я за те, щоб ми всі порозумілися, бо, як би гидко не вчинили українці своєю пасивністю в автобусі, наш ворог – Росія. З іншого боку, і російські серіали – це те саме, що кулі в наш бік", – написала Чорногуз у Facebook.

"Люди мають або відпочивати на автобусних рейсах, або слухати і чути українське на своїх дорогах. Не забувайте, що хтось ці дві прості речі боронить ціною свого життя. І це не жарти, почуті з телевізора. Це наша реальність", – написала Ярина Чорногуз, котру з Миколою Сорочуком поєднували близькі стосунки.