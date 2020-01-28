Скандал через російське кіно: водій висадив волонтерку з автобуса після її зауважень.

 

Водій автобуса рейсу Луцьк-Київ висадив парамедика батальйону "Госпітальєри" Ярину Чорногуз з подругою-волонтеркою зі свого транспорту після того, як вони висловили йому вимогу припинити демонстрацію російського серіалу в салоні. Волонтерки власне поверталися додому з Луцька після похорону українського воїна Миколи Сорочука, застреленого снайпером на фронті.

 

 

Компанія-перевізник висловила перепросини за поведінку шофера. Сам водій так і не доїхав до кінцевого пункту призначення – на автостанції в Києві його вже чекав обурений натовп. Про це повідомила жертва інциденту, Ярина Чорногуз, на своїй сторінці у Facebook.

 

"Водій-"херой" поїхав в об'їзд автостанції. Я рада, що мене зустріли люди, які б мовчазною більшістю в автобусі ніколи не були", – написала Ярина.

 

Перед тим, приблизно об 21:00 понеділка, Ярина повідомила: двоє пасажирок рейсу Луцьк-Київ вийшли із автобуса посеред маршруту після того, як шофер в хамській манері відмовився вимкнути російський серіал.

 

"Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився. Ми почали наполягати далі, Настя ввімкнула камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук", – описала Ярина.

 

Шофер запропонував дівчатам самим довідатися думку в решти пасажирів автобуса – натовп став на бік водія. "На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії, і що їй байдуже, "на каком язикє", і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала", – переказала Ярина.

 

Волонтерку також зачепило, що пасажири проявили зневагу до того, що вона їде з похорону воїна. "Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима", – переповіла авторка допису.

 

"Нас двох, волонтерку аеророзвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно", – резюмувала вона, додавши, що подруги вирішили залишити транспорт все ж із власної волі. 

 

 

Вночі Ярина Чорногуз із подругою дісталися до Києва інакшим транспортом і приєдналися до групи протесту на автостанції у кінцевій точці маршруту.

 

Активіст організації "Суспільство майбутнього" Сергій Мазур повідомив, що водій побоявся і висадив пасажирів десь перед станцією.

 

"Автобус так і не приїхав... Пасажирів довелось висаджувати бозна-де. Частина клієнтів так і не дочекалась свого автобуса, марно телефонувала перевізнику, бігала туди-сюди. Слава свого "героя" ще наздожене. Не сьогодні, то завтра. Світ тісний", – написав Мазур у Facebook.

 

 

Перевізник – компанія Winew і Bus Trans – попросили пробачення за інцидент.

 

"М‘яко кажучи, шоковані вчинком водіїв. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам незрозуміло, як російськомовний фільм з'явився на екрані автобуса. По-друге, що найбільше вразило нас, – це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини. Ми хочемо вибачитись за неприпустиму поведінку працівників фірми.
Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому", – зазначив перевізник.

 

Ярина прийняла пробачення перевізника, водночас, вона сподівається і на каяття водія. "Я за те, щоб ми всі порозумілися, бо, як би гидко не вчинили українці своєю пасивністю в автобусі, наш ворог – Росія. З іншого боку, і російські серіали – це те саме, що кулі в наш бік", – написала Чорногуз у Facebook.

 

"Люди мають або відпочивати на автобусних рейсах, або слухати і чути українське на своїх дорогах. Не забувайте, що хтось ці дві прості речі боронить ціною свого життя. І це не жарти, почуті з телевізора. Це наша реальність", – написала Ярина Чорногуз, котру з Миколою Сорочуком поєднували близькі стосунки.

 

 

28.01.2020

До теми

Львів у постдраматичному стані
Олена Поліщук
Важливим моментом постдрами є зміна концепту власне драми. Також переосмислюється роль актора як того, хто перевтілюється в Іншого. У постдрамі актори працюють у напрямку до себе. У «Паузі» на цьому побудований сюжет:
27.01.20 | | Штука
Пральна машина як домівка мікробів
У пральній машині науковці виявили мікроби та патогени.
27.01.20 | | Наука
Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
50: «Bridge Over Troubled Water» Simon & Garfunkel
Ілько ЛЕМКО
Ювілей найбільш купованої – бо таки однієї з кращих – рокових платівок 1970-х
26.01.20 | | Минуле
Як тебе не любити...
Юрко Покальчук
У кількох мовах існують два словесних означення – любити і кохати. В російській мові просто люблять усе. І друга, і собаку, і маму, і кохану жінку. А де ж відтінки? Насправді в житті все залежить не від кольорів, а від відтінків
24.01.20 | | Минуле
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі
Покаль і Пако. 79
Юрій Андрухович
«Він вибереться, він не може не вибратися, відтепер з ним усе буде добре.» Найдивніше те, що я не помилився.
24.01.20 | | Дискурси
Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.