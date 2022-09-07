Першу в Україні програму з розвитку волонтерства прийняли в Франківську.

Івано-Франківська міська територіальна громада перша в Україні затвердила Програму сприяння розвитку волонтерства. Діятиме програма впродовж 2023-2025 років. Депутати підтримали її впровадження на позачерговій сесії міської ради. База програми розроблена Офісом Ради Європи, інформує пресслужба міського голови Івано-Франківська.

 

«Івано-Франківськ вже давно співпрацює з волонтерськими організаціями. У теперішні часи акцент, звісно, на допомозі армії, адже це найважливіша робота. Зараз у місті налагоджена співпраця з волонтерами щодо складських приміщень. Активно працюють зі «Спілкою волонтерів Прикарпаття», спільно з якою утворили Логістичний центр, що безкоштовно доставляє посилки бійцям на передову»- повідомляють у прес-службі.

 

Прийнята депутатами програма передбачатиме:

 

1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів в територіальній громаді для участі у волонтерській діяльності.

 

2. Сприятиме інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

 

3. Також покликана популяризувати і посилити участь мешканців громади у волонтерській діяльності за допомогою постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії.

 

4. Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення, посилення комунікації між собою та з органами місцевого самоврядування. А також сприятиме розвитку волонтерських мереж.

 

“Міська рада зацікавлена у розвитку волонтерства та прагне залучити активних мешканців до життя громади, соціально-економічного розвитку й вирішення актуальних питань. А прийнята програма покликана координувати дії всіх, хто хоче бути корисним громаді, а також армії під час війни. Адже що більше докладатимемо зусиль, то більше зможемо зробити. Бо ж коли хочеш щось змінити у суспільстві – прояви ініціативу”, – наголосили в мерії.

07.09.2022

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