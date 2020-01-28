Вбивство Гандзюк: У Болгарії заарештували основного фіґуранта.

Cуд в місті Бургас в Болгарії арештував Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукують за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Левіна затримали 24 січня болгарські правоохоронці. Його заарештовано на 40 діб.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Згідно з даними ОГП, українська сторона вже передала Болгарії офіційні документи, необхідні для екстрадиції затриманого. Невдовзі після спецоперації заступник Генпрокурора Віктор Трепак зустрівся з генеральним прокурором Болгарії Іваном Гешевим, щоб обговорити "питання швидкої екстрадиції затриманого до України".

Поліція Болгарії на понеділковому брифінґу повідомила, що ймовірного організатора вбивства Катерини Гандзюк затримали зі зміненою зовнішністю, інформує розслідувальна аґенція “Слідство.Інфо”.

“Левін змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців”, — повідомили на брифінгу у Болгарії.

Під час затримання Левіна у нього в помешканні знайшли два паспорти — місцевий і закордонний. Йому заборонили покидати територію країни, невдовзі суд вирішуватиме питання про його екстрадицію.

Болгарські поліціянти розповіли, що Левін потрапив до Болгарії через Румунію у 2018 році. Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак. У Болгарії, згідно з твердженнями правоохоронців, він офіційно ніде не реєструвався.

Місцеве видання Bivol.bg раніше повідомило, що підозрюваного в організації злочину проти Катерини Гандзюк, який більше року переховувався від українських правоохоронців, затримали в болгарському місті Бургас 24 січня.

Олексій Левін покинув Україну в серпні 2018 року, через два тижні після нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 20 січня фігуранту справи щодо нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк Ігореві Павловському оголосили нову підозру – створення злочинної організації у Херсоні. Також правоохоронці провели близько 35 обшуків по всьому місту.

Відтак правоохоронці оголосили підозру дев’ятьом особам. Серед них також — організатор групи нападників на Катерину Гандзюк — Сергій Торбін. Нині він сидить у в’язниці за напад.

Зазначимо також, що в травні 2019 року Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох обвинувачених у безпосередньо нападі на Катерину Гандзюк. Вони визнали свою вину й почали співпрацювати зі слідством. Згідно з версією оглядачів, саме після визнання вини їм і змінили підозру з умисного вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У червні суд оголосив вирок нападникам — вони отримали від 3 до 6,5 років за ґратами.