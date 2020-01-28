Зеленський звинуватив Радянський Союз у початку Другої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері взяв участь у заходах, присвячених 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

У Державному музеї концтабору виступали колишні бранці Аушвіца, котрі пережили страшні часи Голокосту. Вони ділилися спогадами та закликали міжнародну спільноту ніколи не забувати про страшну трагедію, повідомила пресслужба Президента.

"Ви всі повинні постаратися, щоб пам'ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася, і щоб це більше не повторилося ніколи", – закликала 95-річна Бат-Шева Даган, яка вижила в таборі Аушвіц-Біркенау.

Разом з іншими лідерами делегацій Президент України Володимир Зеленський поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою.

Пресслужба ОП, вочевидь, невипадково виокремила саме цитату пані Даган, адже ці слова відтворюють квінтесенцію заяв Володимира Зеленського, з котрими він виступав у Польщі.

Зокрема, після перемовин із президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський сказав, що Україна, вшановуючи пам'ять жертв Голокосту, дає клятву ніколи не допустити повторення однієї з найтрагічніших сторінок в історії людства.

"Як відповідальні демократичні держави, ми назавжди кажемо «ні». «Ні» тоталітарним ідеологіям, «ні» ксенофобії, агресії, будь-яким проявам репресій, ненависті та нетерпимості", – сказав Зеленський.

При тому Президент поклав на Радянський Союзу спільну з нацистською Німеччиною відповідальність за початок Другої світової війни.

"Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам потрібно об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, віднедавна офіційна Москва активно виголошує тези, що основним винуватцем Другої світової війни є Польща. Президент Польщі Анджей Дуда через бздури Владіміра Путіна відмовився брати участь в офіційних заходах, приурочених звільненню Аушвіца, в Єрусалимі: одна з центральних промов на урочистостях належала саме Путіну, в той час коли самому Дуді пропонували залишитися глядачем. Володимир Зеленський в останню мить вирішив не відвідувати офіційної конференції в Єрусалимі, щоправда, він не виголошував політичного демаршу на кшталт президента Польщі.

Володимир Зеленський під час перебування у Польщі також заявив про підтримку присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання Праведника народів світу.

"Не можу не згадати і про родину Шептицьких, яка не тільки врятувала понад 160 євреїв, а й відкрито вимагала від нацистських керівників припинити їхнє переслідування. Нещодавно головний рабин України Моше Реувен Асман попросив центр пам’яті Голокосту «Яд Вашем» присвоїти митрополиту Андрею Шептицькому почесне звання Праведника народів світу. Я долучаюся до цього прохання задля відновлення історичної справедливості", – наголосив Президент.