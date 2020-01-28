Перший випадок зараження коронавірусом виявлено в Німеччині.

Наразі заражений перебуває в задовільному стані.

Коронавірус нового типу 2019 nCoV з Китаю дістався до Німеччини. Зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберґ, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я федеральної землі в ніч на вівторок, 28 січня. Пацієнта ізольовано, він наразі перебуває в задовільному стані, підкреслили у відомстві. Людей, з котрими чоловік перебував в тісному контакті, поінформували про симптоми, запобіжні заходи і шляхи передачі інфекції.

Фахівці Інституту імені Роберта Коха вважають низьким ризик зараження для інших мешканців Баварії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на науковців інституту. Найближчим часом баварське Міністерство охорони здоров'я проведе в Мюнхені прес-конференцію, присвячену першому випадку зараження коронавірусом.

До цього у Європі були зафіксовані три випадки зараження 2019 nCoV. Всі вони виявлені у Франції, у осіб, котрі прибули літаком з Китаю.

Нагадаємо, що перші випадки зараження новим коронавірусом були пов'язані з оптовим ринком морепродуктів в місті Вухань в китайській провінції Хубей. До його закриття першого січня на цьому ринку продавали не тільки морських ссавців, а й кажанів, курей, кроликів та змій. На думку китайських вірусологів, один з цих видів міг стати джерелом зараження.

Станом на 28 січня зараження коронавірусом 2019 nCoV в Китаї виявлено у понад 4,5 тис. осіб, а число померлих перевищило сотню: 106 осіб. Пекін обмежив транспортне сполучення з низкою міст, фактично помістивши під карантин понад 56 млн осіб у 18-и містах.

Крім того, випадки захворювання підтверджені в Гонконзі, Макао, на Тайвані, а також в Австралії, В'єтнамі, Канаді, Малайзії, Непалі, Сінгапурі, США, Таїланді, Франції, Південній Кореї і Японії.

Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я відмовляється оголошувати надзвичайний стан в зв'язку з поширенням нового коронавіруса. Вона пояснює своє рішення малим числом випадків захворювання за межами Китаю.