У Афганістані розбився літак.

Досі нема точних даних, що це був за літак. Відповідальність за авіатрощу взяв на себе «Талібан».

 

 

Радикальний ісламістський рух «Талібан» взяв на себе відповідальність за катастрофу літака в Афганістані. Про це у своєму Twitter повідомило місцеве видання Pajhwok Afghan News. «Через п'ять годин після інциденту "Талібан" взяв на себе відповідальність за катастрофу літака в провінції Ґазні. У їхній заяві йдеться, що внаслідок авіатрощі загинули кілька американських офіцерів і солдатів», – написало Pajhwok Afghan News.

 

Раніше інформаційні аґенції повідомляли, що о 13:10 за місцевим часом у провінції Ґазні на підконтрольній талібам території розбився літак. За початковою інформацією, він належав державній авіакомпанії Ariana Afghan Airlines та виконував рейс з Герата до Кабула або Делі. На облавку перебувало, за різними даними, від 83 до 110 пасажирів. Згодом авіакомпанія спростувала цю інформацію і повідомила, що всі її літаки успішно приземлилися.

 

Після цього кілька інформаційних агенцій, зокрема Reuters, подали інформацію, що за розслідування авіакатастрофи взялася американська армія. Водночас у соцмережах з’явилися знимки та відео, імовірно, з місця аварії. На них видно рештки літака Bombardier E-11A, який військовики США використовують для електронного стеження за Афганістаном.

 

Інформацію про те, що збите повітряне судно було американським літаком-розвідником, підтвердили й представники руху «Талібан» через свої канали інформації. Вони стверджують, що всі члени екіпажу літака загинули під час падіння.

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