Перед візитом до Києва Помпео встряв у скандал із інтерв'ю на тему України.

Члени комітету з міжнародних відносин Сенату, представники обох партій, у листі до Державного секретаря США Майка Помпео висловили своє "глибоке занепокоєння та тривогу" стосовно його заяви на адресу журналістки NPR Мері Луїз Келлі та "руйнівного впливу його поведінки на американські цінності та позицію в світі".

Майк Помпео опинився в центрі скандалу, коли перейшов на крик у інтерв'ю з журналісткою NPR. Він роздратувався запитанням на тему підтримки України Вашінґтоном, повідомляє "Голос Америки".

Зі слів журналістки Мері Луїз Келлі, державний секретар США Майк Помпео після інтерв'ю, у ході якого вона поставила йому незручні запитання, відвів її для приватної розмови, під час якої він "кричав на неї" і, серед іншого, запитав: "Ви думаєте, американцям не байдужа Україна?" Журналістка каже, що у цьому короткому реченні високопосадовець використав нецензурну лайку.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив журналістку американської новинної мережі NPR у брехні. "Журналістка NPR двічі брехала мені, – йдеться у відповідній заяві Держдепу, – вперше минулого місяця, коли організовувала інтерв'ю, і знову вчора, коли погодилась, що розмова після інтерв'ю залишиться не для преси".

Водночас, Помпео не заперечив факту, про який розповідала журналістка.

Сенатори ж закликали голову американської дипломатії до належного дотримання етикету.

"Замість того, щоб називати журналістів «брехунами» та нападати на їхні розумові здібності, коли вони ставлять Вам складні запитання, на які Ви б не хотіли відповідати, ваша присяга зобов’язує Вас поводитись з повагою та прозоро", – написали в листі сенатори.

Держсекретар США планує прибути до Києва 30 січня. Як заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс, Майк Помпео відвідає Україну в рамках своєї подорожі до Великої Британії, Білорусі, Казахстану та Узбекистану, що триватиме з 29 січня по 4 лютого.

Під час візиту до Києва Помпео планує зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони України Андрієм Загороднюком. Він також планує взяти участь у покладанні квітів біля Михайлівського собору на вшанування загиблих на Донбасі, провести зустрічі з релігійними лідерами, громадянським суспільством та діловими колами.