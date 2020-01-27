Кількість заражених вірусом вуханьської пневмонії оцінюють в сто тисяч.

У Китаї кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, зросла до 81 особи, протягом доби померло 25 хворих, з них 20 – в китайській провінції Хубей, де у місті Вухань почався спалах епідемії.

Всього підтверджено майже 3 тисячі випадків захворювання, крім Китаю, це Гонконг (8), Таїланд (8), Макао (6), Австралія (5), США (5), Тайвань (5), Південна Корея (4), Малайзія (4), Сінгапур (4), Японія (4), Франція (3), В'єтнам (2) і Непал (1).

Однак професор Ніл Фергюсон, експерт з охорони здоров'я в британському Імперському коледжі, оцінює, що число заражених новим коронавірусом може сягати ста тисяч осіб.

Число офіційно повідомлених смертельних випадків добре корелює із кількістю тих, що захворіли три дні тому, у співвідношенні один до десяти (точніше: від 9 до 11), однак поза межами Китаю не зафіксовано жодного смертельного випадку. Це, з одного боку, підтверджує оцінку британських експертів про занижені офіційні дані стосовно кількості хворих, а з іншого – вказує, що смертність від 2019-nCoV може бути меншою за 10%.

Через побоювання щодо сповільнення зростання світової економіки, викликаного поширенням нового коронавірусу, з 6 січня ціни на нафту на світових ринках почали падати, зменшившись вже більше як на $10 за барель Brent: від $69 до $58,5.

Прем'єр-міністр КНР Лі Кецян нині перебуває з візитом у місті Вухань, епіцентрі спалаху; центральна влада Китаю намагається перекласти відповідальність за нездатність вчасно відреагувати на спалах хвороби на місцеві органи. Мер Вуханю заявив про готовність подати у відставку. В місті панує паніка, лікарні переповнені, загострився дефіцит продуктових товарів.



Влада Вуханю попереджає, що число хворих по всій країні буде зростати, бо близько п'яти мільйонів мешканців Вуханю виїхали до того, як це місто з 11-мільйонним населенням закрили на карантин. Зрештою, навіть під час карантину людям без ознак пневмонії (в основному це без підвищеної температури) дозволяли покидати місто, тепер же виявили, що вуханська пневмонія, на відміну від попередніх коронавірусних епідемій, передається під час інкубаційного безсимптомного періоду. Інкубаційний період може продовжуватися від одного до семи днів. Спочатку підвищується температура тіла, потім з'являється сухий кашель, через кілька днів – ознаки утрудненого дихання.

Повітова влада Чжендін (тут починав свою партійну кар'єру нинішній генсек Сі Цзіньпін) в провінції Хебей (це 900 км від Вуханю) оголосила нагороду в тисячу юанів ($145) за допомогу в пошуку приїжджих з Вухані — тих, хто не зареєструвався як прибулий з цього міста. Дзвонити можна як в офіс повітової влади, так і в повітовий офіс компартії Китаю.

В багатох провінціях влада продовжила новорічні канікули на тиждень, в кількох – на два тижні; Гонконг – на три тижні, а в Монголії школи закриті до 2 березня.

P. S. У зв'язку з назвою міста Вухань у нас актуалізувалася проблема транскрипції китайських назв. Китайською назва цього міста 武漢, як це звучить, можна почути, перейшовши за цим лінком. Транскрипція назви в системі піньїнь (латинізована чи романізована китайська): Wǔhàn або без діакритики Wuhan.

Система піньїнь – це офіційно прийнята у світі (в тому числі й ООН) для латинського алфавіту фонетична система китайської мови, її також застосовують на території Китаю для навчання китайської мови та для карт чи транслітерації іноземних імен. Її створили китайці, починаючи ще з 1929 року, офіційно її затвердили в Китаї в 1958 році.

Для транскрипції російською кирилицею використовують систему Палладія, запропоновану ще 1839 року Нікітою Бічуріним. Після видання 1888 року китайсько-російського словника Палладія вона стала нормативною на території Російської імперії, а потім в СРСР, і, зокрема, в УРСР. Згідно з цією системою, Wuhan передається кирилицею як Ухань.

Традиція російської транскрипції в українських перекладах підтримувалася відсутністю в Україні з часів Радянського Союзу сходознавчих кафедр: сходознавців готували тільки в Ленінграді, Москві та Владивостоці. Однак, попри довгий вжиток, традиційна російська система була офіційно адаптована до українського алфавіту лише в 2009 році Надією Кірносовою.

Наприкінці 2018 року в Українському католицькому університеті на Правописному семінарі ім. Олекси Горбача, присвяченому правопису китайських власних та загальних назв в українській мові, було презентовано адаптовану до фонетичних особливостей нашої мови систему української практичної транскрипції китайських складів, розроблену Наталією Цісар та Надією Кірносовою. Однією з її особливостей є передача нескладотворчого "w" літерою "в": "українська фонема /в/ відрізняє український мовний потік від російського, бо він промовляється як невідомий російській літературній мові півголосний [ṷ] чи губно-губний (білабіальний, утворюється змиканням губ) [w] — в російській же мові фонема /в/ реалізується виключно як губно-зубний (лабіо-дентальний, утворюється змиканням нижньої губи з верхніми зубами) [v]".

Саме систему Кірносової—Цісар використовує тепер спеціалізоване українське сходознавче видавництво «Сафран».

Відповідно, за системою Кірносової—Цісар Wuhan передається кирилицею як Вухань.