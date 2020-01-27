Ольга Токарчук стане почесною гостею 27 BookForum

Всесвітньо відома польська письменниця й лауреатка Нобелівської премії 2018 року Ольга Токарчук у вересні стане почесною гостею 27 Львівського міжнародного Book Forum. Вона зустрінеться з українськими читачами та презентуватиме два видання – «Книги Якова» та «Химерні оповідання», – повідомляє пресслужба Форуму.

Фото: facebook.com/OlgaTokarczukProfil

Ольга Токарчук братиме участь у відкритті 27 BookForum та в інших його заходах. Лауреатка Нобелівської премії презентує у Львові «Книги Якова» в перекладі Остапа Сливинського (книга надійде в продаж у лютому 2020) та «Химерні оповідання» у перекладі Віктора Дмитрука (книга надійде в продаж у вересні 2020).

«З нетерпінням чекаю на поїздку до Львова та зустріч із українськими читачами «Книг Якова» в перекладі блискучого Остапа Сливинського. А окрім того, вересень чудесний на Західній Україні, коли на дороги падають великі достиглі горіхи», – каже про свій приїзд Ольга Токарчук.

«Не знаю, чи великим перебільшенням буде сказати, що «Книги Якова» — це оповідь про побудову політичної нації. Такої нації, яка ґрунтується саме на спільній для всіх, уважній до розмаїття й відмінностей оповіді, а не на генах і крові. На спільних цінностях, а не на образі спільного ворога. Саме тому мені дуже хочеться, щоб цей роман уважно прочитали і в Україні, де поле зору одних майже цілковито займає фігура ворога, заступаючи собою решту реальності, а інші намагаються будувати «мирну» спільноту без цінностей», – зазначив Остап Сливинський.

Нагадаємо, 27 BookForum відбудеться 16-20 вересня 2020 року.