Ольга Токарчук стане почесною гостею 27 BookForum

Всесвітньо відома польська письменниця й лауреатка Нобелівської премії 2018 року Ольга Токарчук у вересні стане почесною гостею 27 Львівського міжнародного Book Forum. Вона зустрінеться з українськими читачами та презентуватиме два видання – «Книги Якова» та «Химерні оповідання», – повідомляє пресслужба Форуму.
Фото: facebook.com/OlgaTokarczukProfil
Ольга Токарчук братиме участь у відкритті 27 BookForum та в інших його заходах. Лауреатка Нобелівської премії презентує у Львові «Книги Якова» в перекладі Остапа Сливинського (книга надійде в продаж у лютому 2020) та «Химерні оповідання» у перекладі Віктора Дмитрука (книга надійде в продаж у вересні 2020).
«З нетерпінням чекаю на поїздку до Львова та зустріч із українськими читачами «Книг Якова» в перекладі блискучого Остапа Сливинського. А окрім того, вересень чудесний на Західній Україні, коли на дороги падають великі достиглі горіхи», – каже про свій приїзд Ольга Токарчук.
«Не знаю, чи великим перебільшенням буде сказати, що «Книги Якова» — це оповідь про побудову політичної нації. Такої нації, яка ґрунтується саме на спільній для всіх, уважній до розмаїття й відмінностей оповіді, а не на генах і крові. На спільних цінностях, а не на образі спільного ворога. Саме тому мені дуже хочеться, щоб цей роман уважно прочитали і в Україні, де поле зору одних майже цілковито займає фігура ворога, заступаючи собою решту реальності, а інші намагаються будувати «мирну» спільноту без цінностей», – зазначив Остап Сливинський.
Нагадаємо, 27 BookForum відбудеться 16-20 вересня 2020 року.
27.01.2020
Для довідки:
Ольга Токарчук – польська письменниця, есеїстка, сценаристка, психологиня, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2018 року за роман «Бігуни» та Міжнародної Букерівської премії 2018 року за роман «Польоти». Ольга Токарчук двічі вигравала найпрестижнішу польську літературну премію «Ніке» за книгу «Польоти» у 2008 році та «Книги Якова» у 2015 році. Її книги перекладені більш ніж 45 мовами світу.
Майбутня письменниця виросла в Сулехові: її бабця, яка родом з України, свого часу вийшла заміж за поляка.
Ольга Токарчук є випускницею факультету психології Варшавського університету. Після закінчення університету працювала психотерапевткою у Валбжиху. Коли її перші твори набули популярності, Ольга Токарчук звільнилася з роботи і, перебравшись до Нової Руди, присвятила себе літературній праці. Декілька років вона мешкала в Краянові біля Нової Руди, у Судетах. Краєвиди й культуру цих околиць змальовано в кількох її творах. Зараз Ольга Токарчук мешкає у Вроцлаві.
Переклади творів Ольги Токарчук українською:
2019 рік – «Книги Якова», видавництво «Темпора», перекладач Остап Сливинський.
2011 рік – «Бігуни», видавництво «Фоліо», перекладач Остап Сливинський.
2011 рік – «Веди свій плуг понад кістками мертвих», видавництво «Урбіно», перекладачка Божена Антоняк
2007 рік – «Останні історії», видавництво «Літопис», перекладачка Ярина Сенчишин
2004 рік – «Мандрівка людей книги», видавництво «Літопис», перекладачка Ніна Бічуя
2004 рік – «Правік та інші часи», видавництво «Кальварія», перекладач Віктор Дмитрук
2004 рік – «Гра на багатьох барабанчиках», видавництво «Літопис», перекладач Віктор Дмитрук
2003 рік – «Правік та інші часи», журнал «Всесвіт», перекладач Ігор Пізнюк
2002 рік – «Професор Ендрюс у Варшаві», «Кур’єр Кривбасу», перекладач Ігор Пізнюк
2001 рік – «Шафа», «Deus ex», «Номери», журнал «Всесвіт», перекладач Ігор Пізнюк.