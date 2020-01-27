В Івано-Франківську запрацював Угорський культурно-освітній центр.


Спільнота угорців Івано-Франківщини отримала гідне місце для спілкування, зустрічей і реалізації цікавих культурно-освітніх програм. Про це зазначив у п’ятницю, 24 січня, під час відкриття Угорського культурно-освітнього центру в Івано-Франківську генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

 

Фото: if.gov.ua

 

Пан Бугайла каже, що центр буде одним з осередків міжнародної співпраці Угорщини й України. Схожі центри діють у Києві та Львові, а на Закарпатті їх є декілька. У нововідкритому центрі (він розмістився біля почесного консульства Угорщини в Івано-Франківську), зокрема, проводитимуть заняття недільної школи, різноманітні культурні заходи. Також тут буде штаб-квартира організації літнього відпочинку для 600 діток, зокрема тих, батьки яких загинули в АТО/ООС. Вони відпочиватимуть в Угорщині, – повідомляє Суспільне Карпати.

 

Основною метою роботи центру стане провадження просвітницької, наукової, культурної діяльності. Угорці Івано-Франківщини ознайомлюватимуть населення краю з культурною спадщиною, традиціями, історією угорського народу, а також поширюватимуть інформацію про його зв’язки з українським народом.

 

Під час урочистого відкриття центру було презентовано історію угорців, які раніше проживали на Прикарпатті, а також ішлося про те, чим живе сьогодні угорська спільнота, яка налічує на Франківщині трохи більш ніж сотню осіб; про події, які організовує центр (виставки, відпочинок дітей, участь у культурних заходах і фестивалях області й міста), про пошукові роботи з перепоховання угорських воїнів, які загинули під час Першої і Другої світових воєн тощо.

 

Пісенними виступами присутніх привітали діти з Івано-Франківського та Закарпатського угорських національно-культурних товариств.

 

Фото: if.gov.ua

 

В урочистостях з нагоди відкриття центру, крім пана Бугайли, взяли участь заступник голови Івано-Франківської ОДА Дмитро Романюк, керівниця нововідкритого угорського культурно-освітнього центру в області Мирослава Нагорняк, почесний консул Угорщини в Івано-Франківську й області Василь Вишиванюк, представники громадських організацій, журналісти й учасники угорських товариств.

 

«Угорський культурно-освітній центр продовжуватиме надзвичайно ефективно та плідно працювати. Передусім хочу подякувати генеральному консулу Угорщини в Ужгороді за оздоровлення та відпочинок більше як чотирьох тисяч дітей та учасників АТО з 2015 року. Ми надзвичайно зацікавлені в подальшій активізації співпраці між Україною та Угорщиною, безпосередній участі у цьому Івано-Франківщини. Хотів би побажати, щоб наші подальші культурологічні та соціально-економічні стосунки зміцнювалися», – зазначив Дмитро Романюк.

 

Перед відкриттям центру угорська делегація, яку очолив Йожеф Бугайла, зустрілася із заступником голови ОДА Віталієм Федорівим. Під час розмови, зокрема, йшлося про проєктну, інвестиційну діяльність, розвиток і поглиблення міжнародної співпраці в галузях освіти, культури, молодіжної політики, життєдіяльність української національної меншини в Угорщині.

27.01.2020

До теми

Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі
Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20 | | Штука
До джерел
Тарас Прохасько
...А мене вони заразили тьмяним чаром естетики курортного способу життя, неквапливості і оголеної товариськості. І води як найбільшої цінності, довкола якої все спроможне обертатися.
23.01.20 | | Дискурси
Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20 | | Наука
Не ті тепер гуцули...
Юрій Винничук
Чи існує ще в якійсь країні подібний парадокс – щоб в одного етносу було дві мови? Бо в українців, окрім літературної мови, існує ще мова кіно, радіо й телебачення.
22.01.20 | | Дискурси
Які з українців патріоти
Володимир СЕМКІВ
Більшість українців згодні: українська мова є атрибутом державності, головним символом, урочистим моментом... Але ключове питання: чи треба нею говорити?
22.01.20 | | Україна
Пісня про мертві лаври
Юрій Андрухович
Ця премія завжди була компромісом між примусом і творчістю, інтересами владної верхівки та культурного середовища – найчастіше однак компромісом програшним
21.01.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.