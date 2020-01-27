В Івано-Франківську запрацював Угорський культурно-освітній центр.



Спільнота угорців Івано-Франківщини отримала гідне місце для спілкування, зустрічей і реалізації цікавих культурно-освітніх програм. Про це зазначив у п’ятницю, 24 січня, під час відкриття Угорського культурно-освітнього центру в Івано-Франківську генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

Фото: if.gov.ua

Пан Бугайла каже, що центр буде одним з осередків міжнародної співпраці Угорщини й України. Схожі центри діють у Києві та Львові, а на Закарпатті їх є декілька. У нововідкритому центрі (він розмістився біля почесного консульства Угорщини в Івано-Франківську), зокрема, проводитимуть заняття недільної школи, різноманітні культурні заходи. Також тут буде штаб-квартира організації літнього відпочинку для 600 діток, зокрема тих, батьки яких загинули в АТО/ООС. Вони відпочиватимуть в Угорщині, – повідомляє Суспільне Карпати.

Основною метою роботи центру стане провадження просвітницької, наукової, культурної діяльності. Угорці Івано-Франківщини ознайомлюватимуть населення краю з культурною спадщиною, традиціями, історією угорського народу, а також поширюватимуть інформацію про його зв’язки з українським народом.

Під час урочистого відкриття центру було презентовано історію угорців, які раніше проживали на Прикарпатті, а також ішлося про те, чим живе сьогодні угорська спільнота, яка налічує на Франківщині трохи більш ніж сотню осіб; про події, які організовує центр (виставки, відпочинок дітей, участь у культурних заходах і фестивалях області й міста), про пошукові роботи з перепоховання угорських воїнів, які загинули під час Першої і Другої світових воєн тощо.

Пісенними виступами присутніх привітали діти з Івано-Франківського та Закарпатського угорських національно-культурних товариств.

Фото: if.gov.ua

В урочистостях з нагоди відкриття центру, крім пана Бугайли, взяли участь заступник голови Івано-Франківської ОДА Дмитро Романюк, керівниця нововідкритого угорського культурно-освітнього центру в області Мирослава Нагорняк, почесний консул Угорщини в Івано-Франківську й області Василь Вишиванюк, представники громадських організацій, журналісти й учасники угорських товариств.

«Угорський культурно-освітній центр продовжуватиме надзвичайно ефективно та плідно працювати. Передусім хочу подякувати генеральному консулу Угорщини в Ужгороді за оздоровлення та відпочинок більше як чотирьох тисяч дітей та учасників АТО з 2015 року. Ми надзвичайно зацікавлені в подальшій активізації співпраці між Україною та Угорщиною, безпосередній участі у цьому Івано-Франківщини. Хотів би побажати, щоб наші подальші культурологічні та соціально-економічні стосунки зміцнювалися», – зазначив Дмитро Романюк.

Перед відкриттям центру угорська делегація, яку очолив Йожеф Бугайла, зустрілася із заступником голови ОДА Віталієм Федорівим. Під час розмови, зокрема, йшлося про проєктну, інвестиційну діяльність, розвиток і поглиблення міжнародної співпраці в галузях освіти, культури, молодіжної політики, життєдіяльність української національної меншини в Угорщині.